CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Trabzon'da

"Dün Balıkesir'deydim, Çanakkale'deydim. Mezun olduğum okula gittim, okul arkadaşlarımla beraber 18 yaşında fotoğraf çektirdiğimiz okulun bahçesinde 54 yaşında bir daha çektirdik. Diplomalarımızı paylaştık. Mesela bekliyorum her konuda bana cevap veriyorsun da bu konuda da bir şey yapsan diyorum. 2016 yılında rektöre talimat verdi, rektör bey dedi 'Şu diplomayı çıkar ortalığa' dedi, 2 sene geçti 2 senedir yok. Valla ben bir saat önce telefon açtım, bir saat sonra okula gittim diplomayı verdiler, orada duruyor. Ben hemşehrimden, sen Rizelisin ben de ana tarafından Rizeliyim, hemşehrimden bunu istiyorum. Hadi hemşehrim şu diplomayı bir göster. Hakkımız değil mi bu, milletin hakkı değil mi? Bunu göstermesi lazım."

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de iş gücüne katılım oranının kadınlarda yüzde 32 olduğunu belirterek, "Yani 100 çalışandan 32'si kadın. Bunu 50'ye çıkaracağız. 50'ye nasıl çıkaracağız? Kadının çalışması lazım. Çocuklar nasıl olacak bunun yolu basit, kreş. Her mahalleye bir kreş açarsak, çocuk kreşe, kadın işe, sloganımız bu. Çocuk kreşe, kadın işe. Bir sloganımız daha var, her aileye bir ev, her eve bir maaş. Bunu başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin bir sözüne cevap verdiğini ifade eden İnce, "Ben dedim ki köprü yapmak ufak iş, demirden, betondan köprü yapmak, basarsın parayı yaptırırsın. 'Senin haddine mi köprü yapmak' dedi bana. Şimdi ben ona şunu soruyorum, bak kavga etmeyelim gel memleketi kalkındıralım. Gel bir televizyon kanalına prompterların da olsun, danışmanların da olsun, ben yalnız geleceğim, yüreğin varsa gel bir televizyon kanalında tartışalım. İstersen 5 konu seç. Kendinin en iyi olduğu 5 konuyu seç ben geleceğim." diye konuştu.

İnce, gönül köprüleri kurmanın önemine dikkati çekerek, "Demirden köprüleri herkes yapar, ben gönüller arasında köprü kuruyorum, gönüller arasında. Önemli olan gönüller arasında köprüyü kurabilmektir. " ifadelerini kullandı.