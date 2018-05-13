HABER

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Ben bugüne kadar hep anneme 'ana' diye hitap ettim. Öyle alışmışız. Ama yeri geldiğinde helva demesini de halva demesini de iyi biliriz" - "Bir kadınlara bir de gençlere çok güveniyorum. Bunu başaracağız"

İZMİR (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Anneler Günü" dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Karşıyaka Belediyesi'nin "Anneler Günü" nedeniyle Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. İnce ve beraberindekiler, Zübeyde Hanım'ın mezarına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Muharrem İnce, daha sonra ellerini açarak dua etti.

Bu arada ziyaret sırasında alanı dolduran partililer arasında kısa süreli izdiham yaşandı.

- "Gençlere ve kadınlara güveniyorum"

Muharrem İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarına gelerek, Fatiha okumak istediğini aktardı.

Program yoğunluğu nedeniyle annesinin Anneler Günü'nü telefonla kutlamak zorunda kaldığını belirten İnce, "Ben bu güne kadar hep anneme 'ana' diye hitap ettim. Öyle alışmışız. Ama yeri geldiğinde helva demesini de halva demesini de iyi biliriz. Siz hiç merak etmeyin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimin yapılacağı 24 Haziran'ın 2018 tarihinin Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden İnce, şunları söyledi:

"Bu ülkenin evlatlarının güzel yaşaması için önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Burada iki gruba çok güveniyorum. Yakında arkadaşlarım bir büyük İzmir mitingi planlıyorlar. Orada da tekrar görüşeceğiz."

'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı''İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'
Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce bir ezberi daha bozduKılıçdaroğlu: Muharrem İnce bir ezberi daha bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Cumhurbaşkanı adayı muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.