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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Gemlik mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

İnce: - "Yarın bütün adaylardan görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğim. Kim randevu verirse gidip konuşacağım" - "Hepsine gideceğim. Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğim Edirne'de"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yarın bütün cumhurbaşkanı adaylarından görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğini söyledi.

İnce, Gemlik İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Gemlik caddelerinde gezerken İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin yan yana stantlarını gördüğünü belirterek, "Miting alanından sesleniyorum, Gemlikli CHP üyelerine sesleniyorum; size talimatım, gidin arkadaşlarınıza imza verin, destek olun. Demokrasi böyle bir şeydir." ifadesini kullandı.

Seçim çalışmalarına dün memleketi Yalova'dan başladığını hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"Yarın bütün adaylardan görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğim. Kim randevu verirse gidip konuşacağım. Sayın Erdoğan randevu verirse gideceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim, milletin işinde küslük olmaz. Çağırmazsa da kendisi bilir. Hepsine gideceğim. Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğim Edirne'de. Ben rakibimin bir kolunu bağlayıp güreş yapmam, böyle olmaz. Güreş mertçe, yiğitçe olacak. Birini hapse at, öbürüne iftira at. Sayın Akşener'e imza veriyorlar, 'İmza verenler FETÖ'cüdür' diyor. Böyle bir şey olur mu? Ben kefilim, Meral Akşener FETÖ'cü değildir, yok böyle bir şey. Yarış adil olacak."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu Muharrem İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, MHP'ye husumet besliyor.'' sözlerini hatırlatan İnce, "Benim MHP'ye ya da ülkücülere bir husumetim yoktur. Onlar bu memleketin evladıdır." dedi.

İnce, Gemlik'te kendisine ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. İnce, milleti barıştıracağını içeride birliği, dirliği sağlayacağını, milleti kaynaştıracağını kaydetti.

Muharrem İnce, Gemlik mitingi öncesinde Orhangazi ilçesinden konvoyla geçerek vatandaşları selamladı.

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Bursa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce Gemlik miting

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