CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin İzmir mitingi

İZMİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye'de önemli değişiklikler olacağını belirterek, "Tüketen değil, üreten bir Türkiye olacağız. Farklı bir cumhurbaşkanı olacağım, halkımı ve haddimi bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilmeyenlere de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım." dedi.
Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerini anlattı.
Cemevlerine ibadethane statüsü vereceğini belirten İnce, "Biz Sünniler, Alevilere haksızlık yaptık, Aleviler de vergi veriyor, askere gidiyor, şehit de oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı imamların maaşını veriyor, Sünnilere hizmet veriyor ama Alevilere hizmet etmiyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı olduğunda ilkeli siyaset yapacaklarını, kimsenin kimliğine, kıyafetine, cinsiyetine, mezhebine bakmayacaklarını dile getiren İnce, kamuda terfiye özel kurallar koyacaklarını, liyakata dayalı bir sistem getireceklerini, liyakat sahibi olmayan, "partizanlık" yapan kamu yöneticilerinin görevine son vereceğini söyledi.
İnce, öğretmen, polis ve din görevlileri gibi belli meslek gruplarına 3 bin 600 ek gösterge vereceklerini belirterek, kamu bankalarını sektörel bazda yeniden değerlendireceklerini, bölünen üniversiteleri yeniden birleştireceğini, okullarda zorunlu bağışı yasaklayacağını, ilkokuldan itibaren hiçbir sınavdan ücret alınmayacağını, 19 Mayıs ve 29 Ekim'de üniversite öğrencilerine 500'er lira "Gençlik" ve "Cumhuriyet" bursu, öğretmenlere de 24 Kasım'da bir maaş ikramiye vereceğini ifade etti.
Kamuda mülakatı kaldıracağını, çiftçiye litresi 3 liradan mazot verileceğini, üreticiden fındığın en az 15 liradan alınacağını, asgari ücreti 2 bin 200 lira, en düşük emekli maaşını da bin 500 lira yapacağını kaydeden İnce, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceğini, her bayramda emeklilere ikramiye vereceğini, çocuk bezinde KDV'yi indireceğini dile getirdi.
İnce, yerel yönetimleri güçlendirip, girişimcilik merkezleriyle biri Denizli'de biri İstanbul'da olmak üzere toplam üç "Tekstil, moda ve tasarım akademisi" kuracaklarını, yeni bir sınav ve yeni bir eğitim sistemi benimseyeceklerini, Türkiye'de yurt sorununu kökünden çözüp, engelliler için yaşam merkezi açacaklarını, aile sigortasını başlatacaklarını aktardı.
Türkiye'de temel spor branşlarında üniversiteler arası ligler kuracaklarını anlatan İnce, Balıkesir Üniversitesi ile Türkiye'nin herhangi bir yerindeki üniversitenin futbol takımının aynı ligde karşılaşacağını, böylelikle şehirle üniversite arasındaki bağı güçlendireceklerinin bilgisini verdi.
- "Faiz artınca her şeyin değeri düşüyor"
İnce, cumhurbaşkanlığı döneminde "milletin değil, devletin kemer sıkacağına" işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bir ülkede faiz artıyorsa yönetim kötü demektir. Faiz artınca her şeyin değeri düşüyor. Benim cumhurbaşkanlığımda faiz düşecek, hep birlikte zenginleşeceğiz. Cumhuriyet kurulmadan Atatürk İzmir’de, İzmir İktisat Kongresi'ni topladı, yanmış, yıkılmış İzmir'de iktisat kongresi yaptı. Cumhurbaşkanı olduğumda iktisat kongresini yeniden İzmir'de toplayacağım. Tüketen değil üreten bir Türkiye olacağız. Farklı bir cumhurbaşkanı olacağım, halkımı ve haddimi bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilmeyenlere de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanlığım döneminde camiye, okula ve orduya siyaset girmeyecek. Bu seçim eskinin son, yeninin ilk seçimi olacak."
Miting sonunda Muharrem İnce'nin mayıs ayındaki İzmir ziyaretinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra koruma polisleri tarafından sahneden iteklenerek uzaklaştırılan İsmail Kalkan, sahneye çıktı.
Çiçek veren Kalkan, olay nedeniyle İnce’yi zor durumda bıraktığını belirterek, özür diledi. İnce, asıl özür dilemesi gerekenin kendisi olduğunu belirterek, koruma polisi adına Kalkan'dan özür diledi.
(Bitti)
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