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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 22:54 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin dört bir yanında bir değişim rüzgarı esiyor. Türkiye daraldı, Türkiye bunaldı. Türkiye'nin yorgun bir adama değil, taze kana ihtiyacı var"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türkiye'nin dört bir yanında bir değişim rüzgarı esiyor. Türkiye daraldı, Türkiye bunaldı. Türkiye’nin yorgun bir adama değil, taze kana ihtiyacı var." dedi.

İnce, baba ocağı olan Elmalık Köyü'ndeki iftar programında köylüler ve aile üyeleriyle bir araya geldi. Burada köylüleriyle sohbet eden İnce bir süre sonra orucunu açtı.

Muharrem İnce, yarın 90'ncı mitingi yapacağını, uzun ince bir yolculuğun uzun kısmının bittiğini, yolculuğun ince kısmında bulunduklarını belirtti.

İnce, yakınlarının da katıldığı iftarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Yalova'da miting yaptığına işaret ederek, "Bugün Yalova'da benim hakkımda atıp tutmuş ama ben iftar sofralarını, iftira sofralarına dönüştürmem. Onun için buradan cevap vermem. Yarın Cumhuriyet Meydanı'nda gereken cevabı alacaktır. Türkiye'nin dört bir yanında bir değişim rüzgarı esiyor. Türkiye daraldı, Türkiye bunaldı. Türkiye'nin yorgun bir adama değil, taze kana ihtiyacı var. Taze bir kanla bu işin üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu işi yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP iftar muharrem ince Yalova

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