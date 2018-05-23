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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Erzincan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanı olduğumda sözüm söz çitçiye mazot 3 lira, asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs'ta 500 lira gençlik bursu, 29 Ekim'de 500 lira cumhuriyet bursu alacak"

ERZİNCAN (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı olduğumda sözüm söz çitçiye mazot 3 lira, asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs'ta 500 lira gençlik bursu, 29 Ekim'de 500 lira cumhuriyet bursu alacak." dedi.

Muharrem İnce, Erzincan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Erzincan'a gelmeden önce ekonomi kurmaylarıyla toplantı yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a dövizdeki arış konusunda çağrıda bulunan İnce, şunları ifade etti:

"Sayın Erdoğan döviz kurları artıyor kısa bir sürede bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak ekonomik sistemimiz ciddi sıkıntı içine girecektir. Sayın Erdoğan size sesleniyorum; size bu memleketin bir evladı olarak çağrımdır. Birincisi, lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı ekonomi ile ilgili kurmaylarınızı gözden geçirin ve size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın. İki, Merkez Bankasının para politikasını bağımsız şekilde uygulamasına lütfen müdahale etmeyin. Üç, acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve kamu mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalarla paylaşınız. Dört, şu anda piyasalarda bir söylenti var, bir dedikodu var, bu söylentiyi bu dedikoduyu lütfen bertaraf ediniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların Türk Lirasına dönüştürüleceği gibi çağ dışı uygulamaların hiçbir biçimde gündemde olmadığını kamuoyu ile paylaşınız. Bu tavsiyeleri dikkate alırsanız piyasadaki finansal istikrara katkı sağladığını hep birlikte görürüz. Aziz milletim tedirgin olmayın, 24 Haziran'dan sonra bu aksaklıklar düzelecektir, düzelteceğiz."

İnce, cumhurbaşkanı olması durumunda devlet yönetiminde ince eleyip sık dokuyacaklarını belirtti. İnce, "Cumhurbaşkanı olduğumda sözüm söz, çitçiye mazot 3 lira, asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs'ta 500 lira gençlik bursu, 29 Ekim'de 500 lira cumhuriyet bursu alacak. Bu parayı size Muharrem İnce vermeyecek, bu parayı size CHP vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti verecek. Gençler bu ülkeyi sizinle kalkındıracağız. Sizinle ama dünyayı tanıyamazsanız bunu başaramayız. Bu kampanyada kadınlara ve gençlere güveniyorum. Kadınlar ve gençlerle kazanacağız." dedi.

Erzincan'a gitmeden önce diğer cumhurbaşkanı adaylarının hesabına 500'er lira para aktardığını anımsatan İnce, şunları kaydetti:

"Bu paraya onların ihtiyacı olmadığını biliyorum ama bu toplumun barışmaya ihtiyacı var. Bu toplumu yumuşatmak lazım, Türk'le Kürt'ün kucaklaşmaları lazım. Alevi ile Sünni'yi kucaklaştırmak lazım. AK Parti'li ile CHP'liyi buluşturmamız, kucaklaştırmamız lazım."

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