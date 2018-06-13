CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Giresun'da

GİRESUN (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Gençlere söz veriyorum, 2 yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim." dedi.

İnce, Atatürk Meydanı'ndaki mitingde, aklı başında sakin bir şekilde Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Türkiye'yi önce barıştıracaklarını belirten İnce, "Türk-Kürt barıştıracağız. Alevi-Sünni barıştıracağız. Kadın erkek, sağcı solcu, başı açık başı kapalı, ayrımcılık olmadan herkesi kucaklayarak." ifadesini kullandı.

İnce, 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olduğunda parti rozetini çıkardığını ifade ederek, "Türk Bayrağı taktım. Artık herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Kavga yok. Zaten projemiz 3B. Öncelikle barışacağız, hemen barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de 16 yılda en kötü giden şeyin eğitim olduğunu öne süren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'li anneler de şikayetçi, Cumhuriyet Halk Partili anneler de şikayetçi. Bir kere benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Çocukları iyi yetiştireceğiz. Ayrımcılık yapmadan. Mesela biri diyorsa ki 'Ben muhafazakarım. Ben çocuğuma fazla din dersi istiyorum.' devlet olarak diyeceğiz ki 'Baş üstüne. Al sana o zaman fazladan olarak seçmeli din dersi.' Öbürü de diyorsa ki 'Ben zorunlu din dersi istemiyorum.' tamam sen de almazsın. Yani buna aile, veli, çocuk birlikte karar verecek."