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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Marmaris'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Turizm bir eğlence işi değildir. Turizm döviz, para, ekonomi, kalkınma. Hedefimiz en kısa sürede 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri. Her anlamda topyekun bir kalkınma" - "Dünyada ilk 100 marka arasında tek bir tane Türk markası yok. İşte bu iyi eğitilmiş gençlerle tıpkı Güney Kore'de olduğu gibi marka oluşturacağız"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, turizmin bir eğlence işi olmadığını belirterek, "Turizm döviz, para, ekonomi, kalkınma. Hedefimiz en kısa sürede 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri. Her anlamda topyekun bir kalkınma." dedi.

İnce, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Ülkeye barış, huzur ve sevgi getirmek için cumhurbaşkanı olacağını belirten Muharrem İnce, "Ülkenin sorunlarını çözmeye adayım." diye konuştu.

Mitinglerinde vatandaşlara dünyayı anlatmaya çalıştığını vurgulayan İnce, artık dünyanın başka yere doğru gittiğini kaydetti.

Eğer bu fırsat kaçırılırsa, 100 yıl yoksul kalınanacağını savunan Muharrem İnce, şunları söyledi:
"Çağı yakalayalım diyorum. 1980'de Türkiye'nin de Güney Kore'nin de iki bin dolar geliri vardı. Bugün Güney Kore'nin geliri 30 bin dolar, Türkiye'nin 7 bin 800 dolar. 1996'da Güney Kore Asya kriziyle iflas etti. Bu dönemde Güney Kore'de 5 büyük şirket vardı. Dediler ki birbirinizle rekabet etmeyeceksiniz, küresel rekabete katılacaksınız. Devlet olarak ARGE teşviki vereceğim, bir de sermaye vereceğim. Güney Kore'nin milli geliri bugün 30 bin dolar ve bu 5 şirket bugün 250 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin ithalatı 250 milyar dolar. Güney Kore bunu iyi yetişmiş mühendisleriyle başardı. Ben bu milletin tüm evlatlarına sesleniyorum. Ben sizi iyi eğiteceğim."

Türkiye'nin dünyada marka üretemediği için para kazanamadığını ileri süren İnce, "Dünyada ilk 100 marka arasında tek bir tane Türk markası yok. İşte bu iyi eğitilmiş gençlerle tıpkı Güney Kore'de olduğu gibi marka oluşturacağız." dedi.

- "Turizm bir eğlence işi değildir"

İnce, turizmin sezonluk bir iş olmadığını ve bunu 12 aya yayacaklarını belirterek, "Turizm bir eğlence işi değildir. Turizm eğlence değil, turizm döviz, para, ekonomi, kalkınma. Hedefimiz en kısa sürede 60 milyon turist 60 milar dolar turizm geliri. Her anlamda topyekun bir kalkınma. Bu ülkenin yaş ortalaması 29. Almanya'nın 40, İsveç'in 45. Avrupa'nın en genç nüfusunu iyi eğitirsek onlara iş bulursak, onları mutlu kılarsak zaten proje olur huzur." diye konuştu.

Milletin desteğiyle ülkedeki tüm sorunları çözeceğini anlatan Muharrem İnce, barış olacağını, ekonomik anlamda büyüyerek, adilce bölüşeceklerini bildirdi.

Kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, kıraathane değil, kreş, engelli bakım evleri açacağını vurgulayan İnce, çocuğun kreşe, kadının işe gideceğini kaydetti.

Türkiye'yi hukuk devleti yapmak için çalışacağının sözünü veren İnce, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Sadece oy vermek yetmez. Sandıklara sahip çıkıp, korumalısınız. Oyunu kullanmayanla muhattap olmayıp cevap vermiyorum. Şimdiden uyarıyorum, 24'ü akşamı herkes bulunduğu yerde seçim kurulunun önüne gidecek. Ben Yalova'da oyumu kullanacağım, hemen YSK'nın önüne gideceğim. Merak etmeyin. Aramızda avukatlar var mı? Buraya cübbesiyle gelen avukatlar var. Türkiye'nin 81 vilayetindeki avukat arkadaşlarım. Cübbenizi arabalarınızın içinde tutun. Her an sizi 24'ü akşamı Ankara'ya, YSK'nın önüne çağırabilirim. 50 bin cübbeli avukatla orada nöbet tutacağım. Sizin hakkınızı çaldırmam. Yalova belediye seçimlerinin ikincisini hatırlıyor musunuz. Orada bir sandalye üstünde 48 saat bekledim. Çaldırdım mı? Çaldırmadım. Şimdi de Türkiye'dekileri çaldırmayacağım, Ankara'da bekleyeceğim, söz. Ama siz önce görevinizi yapın. Mazeret yok, hastalanmak yok, yasak. Yorgunluk yok, bezginlik yok. Ne diyordu Mustafa Kemal Paşa 'Siyah yoksa bulunur, ordu yoksa kurulur' diyordu. Hiç merak etmeyin, halledeceğiz bu işi. Başaracağız hep birlikte, başaracağız."

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