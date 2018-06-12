CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Marmaris'te

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, turizmin bir eğlence işi olmadığını belirterek, "Turizm döviz, para, ekonomi, kalkınma. Hedefimiz en kısa sürede 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri. Her anlamda topyekun bir kalkınma." dedi.

İnce, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Ülkeye barış, huzur ve sevgi getirmek için cumhurbaşkanı olacağını belirten Muharrem İnce, "Ülkenin sorunlarını çözmeye adayım." diye konuştu.

Mitinglerinde vatandaşlara dünyayı anlatmaya çalıştığını vurgulayan İnce, artık dünyanın başka yere doğru gittiğini kaydetti.

Eğer bu fırsat kaçırılırsa, 100 yıl yoksul kalınanacağını savunan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Çağı yakalayalım diyorum. 1980'de Türkiye'nin de Güney Kore'nin de iki bin dolar geliri vardı. Bugün Güney Kore'nin geliri 30 bin dolar, Türkiye'nin 7 bin 800 dolar. 1996'da Güney Kore Asya kriziyle iflas etti. Bu dönemde Güney Kore'de 5 büyük şirket vardı. Dediler ki birbirinizle rekabet etmeyeceksiniz, küresel rekabete katılacaksınız. Devlet olarak ARGE teşviki vereceğim, bir de sermaye vereceğim. Güney Kore'nin milli geliri bugün 30 bin dolar ve bu 5 şirket bugün 250 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin ithalatı 250 milyar dolar. Güney Kore bunu iyi yetişmiş mühendisleriyle başardı. Ben bu milletin tüm evlatlarına sesleniyorum. Ben sizi iyi eğiteceğim."