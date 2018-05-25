CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Uşak'ta

"Sayın Erdoğan, 16 yıldır iktidardasın, hem de tek başına iktidardasın. 16 yıl boyunca 3600 ek göstergeyi vermedin, şimdi 'vereceğim' diyorsun. Sana kim inanır? Uşak'tan sesleniyorum ve çözüm önerisi söylüyorum. Madem dürüstsün, madem polisi, öğretmeni, hemşireyi, din görevlisini düşünüyorsun, madem bunlara 3600 ek göstergeyi vereceksin, çıkar bir Kanun Hükmünde Kararname seçimden önce ver. Cemevlerinin statüsünü tanıyacakmış. 16 senedir neredesin? CHP olarak 16 senedir cemevlerinin hukuki statüsü için defalarca önerge verdik, kanun teklifleri verdik, hepsini reddettin. 16 sene sonra aklın başına geldi. Buna ne denir biliyor musunuz, buna 'ince' hastalığı denir."

CHP'li milletvekillerinin 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na verdiği önergenin AK Parti'li milletvekillerince reddedildiğini iddia eden İnce, şöyle konuştu:

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Evlatlarım, öğrencilerim, seçildiğimde sizi iyi eğiteceğimize söz veriyorum. Siz marka oluşturacaksınız Türkiye kazanacak." dedi.

İnce, fizik öğretmeni olduğunu ve yüksek matematik okuduğunu belirterek, Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini ve alım gücünün de her geçen gün düştüğünü ileri sürdü.

AK Parti iktidara geldiğinde 30 lira ile 30 litre mazot alındığını anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Şimdi 16 yılın sonunda 8 litre alıyoruz. Al sana ekonomi, al sana gelişmişlik. Ey aziz milletim, çiftçim, köylüm, esnafım, sana sesleniyorum; 50 litre nerede 8 litre nerede? Cumhurbaşkanı, '3 çocuk yapın' diyor. Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğinde ben çocuk sayısına karışmam ama çocuk bezine karışırım. Çünkü çocuk bezinden yüzde 18 KDV alınıyor. Çocuk donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz. Çocuk mamasından yüzde 8 KDV alınıyor. Çocuk mamasından KDV alınmaz. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısına karışmak değil sütten, bezden, mamadan KDV'yi düşürmektir."

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hayvancılıkla ilgili sorunları da çözeceğini vurguladı.

Tarımın, tarımsal ekonomiyle paralel gelişmesi gerektiğine dikkati çeken İnce, "Evlatlarım, öğrencilerim, seçildiğimde sizi iyi eğiteceğimize söz veriyorum. Siz marka oluşturacaksınız Türkiye kazanacak. Evlatlarım, öğrencilerim Allah şahittir, 2 yıl içerisinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

