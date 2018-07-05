Ünal, CHP'nin her yenilgiden sonra suçu başkasında aradığını belirterek, "24 Haziran seçimlerinde '600 bin müşahitle, bütün sandıklara sahip çıkıyoruz, muhteşem bir sistem kurduk. Bizi izlemeye devam edin.' diyen CHP'nin 'kurduk' dedikleri muhteşem sistemi çalıştıramadıklarını gördük. Yani sandık başında her siyasi partinin müşahidinin sandık kurulu başkanından teslim aldığı ıslak imzalı tutanağı bile genel merkezine taşımaktan aciz kalmış ve bunu konuşmak yerine, maalesef Yüksek Seçim Kurulunu konuşan, Anadolu Ajansını konuşan ve yenilgisinin sebebini başka yerlerde arayan bir dil." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP'nin demokratik siyasetten yana tavır almasını istiyoruz. Biz sadece CHP'yi Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı yapıların ağzını, dilini, söylemini kullanmamaya, bu konuda özenli ve hassas olmaya, siyasete, siyaset kurumuna, milletin seçtiğine saygı duymaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Şimdi siz diyeceksiniz ki 'Partinin içerisinde koltuk sevdası olanları ben barındırmayacağım, bu partide koltuk sevdası olanlara yer yok.' diyeceksiniz ama siz 9'uncu kez kaybettiğiniz seçimin sonucunda hala ısrarla o koltuğa adeta yapışmış gibi tutunacaksınız. Bunu yaparken Türkiye'de 16 yıldan beri bütün seçimleri kazanan, milletin adamı olarak görülen Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyeceksiniz, 'tek adam' diyeceksiniz. Bu dil ve söylem, Türk siyasetini zehirleyen dil ve söylem olarak devam etti ama artık bu söylem insanlar tarafından komik bulunuyor. Bugün içlerindeki kavganın da sebebi bu."

Ünal, "Biz sadece CHP'nin demokratik siyasetten yana tavır almasını istiyoruz. Biz sadece CHP'yi Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı yapıların ağzını, dilini, söylemini kullanmamaya, bu konuda özenli ve hassas olmaya, siyasete, siyaset kurumuna, milletin seçtiğine saygı duymaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ünal, Türk milletinin gerçeği gördüğünü belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun seçmenle partiyle kurduğu ilişkiye baktığımızda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bir diktatör yattığını görüyoruz." dedi.

- "Erken seçim düşünmüyoruz"

Yerel seçimlerin erkene alınmasının parti olarak gündemlerinde olmadığını vurgulayan Ünal, "Türkiye şu anda öncelikli olarak kendi gündemine odaklanmış durumda, yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye hızla yoluna devam ederken yeniden erken seçim atmosferine sokmanın doğru olmadığını ve bizim de gündemimizde olmadığını, böyle bir şey olmadığını kamuoyuyla paylaştık. Biz hiçbir şekilde şu anda bir erken seçim düşünmüyoruz." diye konuştu.

Ünal, "Bedelli askerlik noktasında çalışmalar ne aşamada?" şeklindeki soruya, "Şu anda hem Meclis ayağında hem de Cumhurbaşkanlığı ayağında seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti 'Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak.' demişti. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır." yanıtını verdi.