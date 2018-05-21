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CHP'nin Denizli adayları belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

CHP'nin Denizli'de milletvekili aday sıralaması netleşti.

CHP'nin Denizli adayları belli oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- CHP'nin Denizli'de milletvekili aday sıralaması netleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca birinci sıraya yerleşirken, mevcut milletvekili Kazım Arslan ikincisi sırada, il eski başkanı Haşim Teoman Sancar üçüncü sırada yer aldı. CHP'nin 8 kişilik milletvekili aday listesinin birinci ve yedinci sırasında 2 kadın aday bulunuyor.
CHP'nin Denizli'deki 8 kişilik milletvekili adayları belirlendi. Mevcut milletvekillerinden Melike Basmacı, adaylık başvurusunda bulunmadı. 2015 Kasım seçimlerinde CHP'den üçüncü sırada milletvekili adayı olan ancak yurt dışından gelen oylarla çok az farkla milletvekili seçilemeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı avukat Gülizar Biçer Karaca, bu kez listenin birinci sırasında yer aldı. Mevcut milletvekili Kazım Arslan listenin ikinci sırasında, il eski başkanı, işadamı Haşim Teoman Sancar üçüncü sırada yer aldı. 2013 yılında FETÖ/PDY'nin baskısı sonucu görevinden emekliye ayrıldığını açıklayan eski Jandarma Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu listenin dördüncü sırasında, esnaf İlhan Özcan beşinci sırada, inşaat mühendisi Özgür Savaş Bayar altıncı sırada, belediye meclis üyeliğinden istifa eden avukat Şeniz Süzek Doğan yedinci sırada, 19 yaşındaki genç aday Bilgehan Burgul ise sekizinci sırada milletvekili adayı oldu.

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CHP'nin Denizli adayları belli olduCHP'nin Denizli adayları belli olduCHP'nin Denizli adayları belli olduCHP'nin Denizli adayları belli oldu

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