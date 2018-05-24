CHP'nin Ergenekon mağduru adayı Çelebi: Silivri ateş hattından geliyorum

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - ERGENEKON davası kapsamında 24 yaşında tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne konulan, 4 yıla yakın hapis yatan, çıktıktan sonra da ordudan ayrılıp, CHP'den Parti Meclisi (PM) üyesi olan, savaş helikopteri pilotu Mehmet Ali Çelebi (33), İzmir'den milletvekili adayı gösterildi. Adaylığıyla ilgili konuşan Çelebi, cezaevinde kaldığı günlere atıfta bulunarak, "Silivri ateş hattından geliyorum" dedi.

Ergenekon'dan tutuklanan ilk muvazzaf asker olan Kara Pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi, 41 ay cezaevinde yattıktan sonra ordudan ayrıldı. 24 yaşında girdiği cezaevinden yaklaşık 4 yıl sonra çıkan ve çıktıktan sonra da orduya veda ederek, siyasete giren Çelebi, CHP'den PM üyesi oldu. Savaş helikopteri pilotu Çelebi, 24 Haziran' yapılacak milletvekili genel seçimi için de İzmir'den milletvekili aday listesine yazıldı. Aynı zamanda CHP'nin listesindeki en genç adaylardan biri olan Çelebi, Urla'da oturduğunu ve İzmir'de bilişim firması yönettiğini söyledi. İzmir ile eskiden beri bağının bulunduğunu aktaran Çelebi, "Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun oldum. Güzelbahçe, Urla ve Menteş'te bulundum; Buca'da da oturdum. İzmir'e çok yabancı değilim" dedi.

İstanbul 3'üncü bölgede de oturduğunu, bu nedenle ilk tercihinin İstanbul olduğunu; ancak daha sonra Türkiye'nin her yerinde görev yapabileceğini Genel Merkez'e bildirdiğini anlatan Çelebi, CHP'nin İzmir'i uygun gördüğüne dikkat çekti. Türkiye çapında seçim güvenliği ile ilgili çalışmalar yaptığını da belirten Çelebi, "Bir yandan bu çalışmaları da sürdüreceğiz. Güneydoğu bölgesinde bulunan kritik 10 ilde ve İzmir'de çalışmalarım olacak. Seçim güvenliğini de sağlayacağız. Seçim güvenliği açısından riskli gördüğümüz illerde, sandık güvenliği ile ilgili çalışmalar yapacağız. Ben de belirlenen 10 ilden sorumluyum" diye konuştu.

1 ay boyunca sorumlu olduğu illerde seçim güvenliği çalışması yapacağını, İzmir'de de seçim çalışması yürüteceğini kaydeden Çelebi, "Zor bir süreç olacak; ama 24 saat çalışma esasına göre görevimi yürüteceğim. 'İmkansız zaman alır' prensibi ile hareket ediyorum" diye konuştu.

Listede yer alan en genç adaylardan biri olan Çelebi, "Bizim yaşam tecrübemiz, bizden yaşlı olanlardan bile daha fazla olabilir. 24 yaşında cezaevine girdim. 4 yıl Silivri'de kaldım. Siyasetle tanışmam da biraz erken oldu. Silivri ateş hattından geliyorum. Orada farklı şekilde sınandım ve o şekilde buralara geldim. 2 dönemdir PM üyeliği yapıyorum. Güzel bir tecrübe kazandım. Bundan sonraki süreçte de halkımız takdir ederse güzel çalışma yapacağımıza inanıyorum" dedi.

'İTHAL ADAY' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bazı partililer tarafından yapılan 'ithal aday' eleştirilerine de yanıt veren Mehmet Ali Çelebi, "Elbette ki eleştirecekler. Biz buna açığız; ama burada önemli olan, ileride yapacağımız çalışmaların kalitesi ve halkımızın temsiliyetini sağlayıp, sağlayamadığımız olacak. Halkımız bizim ne yaptığımızı görüyor. Benim açımdan böyle bir sorun yok. Bazen eleştiriler gelebilir; ama bunlar aşılacak şeyler. Eleştirileri doğal karşılıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



