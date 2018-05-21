CHP'nin İzmir adayları (3)

ERDAL AKSÜNGER'DEN LİSTE TEPKİSİ

CHP'nin İzmir milletvekili aday listelerine itiraz eden Parti Meclisi Üyesi ve CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, eleştirilerini sosyal medya hesabından sıraladı. Liste için "CHP’nin listesini, yönetim şekli olarak bakınca çok anti demokratik görüyorum" yorumunda bulunan Aksünger, milletvekili belirleme sürecinde PM üyesi olarak tüm duygularını kürsüden ifade ettiğini belirti. Aksünger, sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"En değer verdiğimiz şey olan liyakat, ne yazık ki bu süreçte tecelli etmedi. Çok değerli arkadaşlarımın harcanması ve hak etmemiş insanların değerlendirilmesi gerçekten üzüntü verici."

Ön seçimden çıkan, PM listesini örgüt gücü ile delen isimlerin değerlendirilmediğini belirten Aksünger, bunun da büyük bir sorun olduğunu ileri sürdü. Son kurultayın ve tüzük kurultayının intikamı gibi bir liste yapılmasının ayrı bir fecaat olduğu görüşünü paylaşan Erdal Aksünger, ayrıca şunları belirtti:

"Cumhuriyetin ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bile kendisini tek adam olarak görmemişken ve ülkemizde tek adam rejimine karşı çıkarken, Parti Meclisi'nin yok sayılıp aday listelerinin tartışmaya dahi açılmaması ayrıca üzücü. Ama dün gece itibariyle her şey geride kaldı, bu saatten sonra yapılacak tek şey, bunları şimdilik unutup memleket ve partimiz için çalışmak ve mücadele etmek. Bu parti, şu anda partiyi yönettiğini zannedenlerin değil, 1923 ruhunun partisidir. Barışın, kurtuluşun ve Cumhuriyetin partisidir. Bu parti bizlerin, hepimizin partisidir. Her şeyden kurtuluş mücadeleye devam."

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