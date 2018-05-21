CHP'nin İzmir adayları

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - CHP'nin 24 Haziran'da seçime gireceği milletvekili aday listesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ön seçimin uygulandığı 1 Kasım seçiminde 7'nci sıradan aday olup, seçilen Murat Bakan'ın birinci sıraya yükselmesi dikkat çekti. 'İthal' denilebilecek adaylardan, Ergenekon'dan tutuklanan ilk muvazzaf asker olan ve yaşadıklarını 'Teğmen' adlı kitapta toplayan Kara Pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi, diplomat Ahmet Ünal Çeviköz, DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko da seçilebilecek sıralara yazıldı. Seçilebilecek sıralarda yalnızca 2 kadına yer verilmesine ise kadın kuruluşlarından tepki geldi.

Adaylarını tüzük gereği ön seçimle belirlemesi gereken CHP, seçim takviminin sıkışıklığı nedeniyle merkez yoklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen listeye CHP'nin mevcut İzmir milletvekillerinden Zekeriya Temizel, Zeynep Altıok, Ali Yiğit, Musa Çam ve Mustafa Balbay giremedi. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul'dan aday gösterildi.

Liste dışı kalan Mustafa Balbay, "Yıllardır Cumhuriyet Gazetesi sütunlarında, Silivri zindanlarında, TBMM sıralarında daha demokratik, özgür, bir Türkiye için mücadele ettim. Bu mücadeleyi bütün inancım ve enerjimle katkı sağlamaya devam edeceğim" dedi.

Ali Yiğit ise bunun 'nöbet değişimi' olduğunu, partinin iktidarı için çalışacağını belirterek, "Genel Başkan ve MYK böyle uygun gördü. Bu saatten sonra partinin iktidarı için çalışacağız. Geriye dönmemeli önümüze bakmalıyız. Ülkeyi güzel günler bekliyor" dedi.

Zekeriya Temizel, adaylık başvurusunda bulunmazken, 1 Kasım seçiminde girdiği ön seçimden 7'nci sırada çıkan ve seçilen Murat Bakan'ın 1'inci bölge 1'inci sırayı yükselmesi dikkat çekti. Partinin tüzük kurultayına komisyonda yer alan Murat Bakan'ın Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'a yakınlığı nedeniyle üst sıralarda yer aldığı ileri sürüldü. Bakan'ın bir dönem avukatlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile arasının iyi olmadığı da parti kulislerindeki iddialar arasında yer aldı.

Parti Meclisi üyesi Sevda Erdan Kılıç'ı da Bülent Tezcan'a yakınlığının, 2'nci bölgede 5'inci sıraya taşıdığı öne sürüldü. Avukat olan Kılıç, 2015 seçimlerinde ön seçime girip, 11'inci sırada çıkmıştı.

Türkiye'nin ilk Roman milletvekili Özcan Purçu ise 1'inci bölge 3'üncü sıradan aday oldu. Purçu, "Demek ki ben de iyi işler yapıyorum ki Genel Merkez 3'üncü sıradan aday gösterdi. Özellikle İzmir gibi bir şehirden Roman milletvekili olmam çok gurur verici" dedi.

'İTHAL' ADAYLAR DA VAR

İzmir listesinde 'ithal' denilebilecek adaylar arasında Ergenekon soruşturmaları sonucu tutuklanan, 41 ay cezaevinde kaldıktan sonra ordudan ayrılan, Parti Meclisi üyesi, savaş helikopteri pilotu Mehmet Ali Çelebi, İzmir 1'inci bölge 5'inci sıradan aday gösterildi. Diplomat Ahmet Ünal Çeviköz de 2'nci bölgede, Kılıçdaroğlu'nun bir altında 2'nci sırada yer aldı. DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko'nun 1'inci bölge 4'üncü sıradan adaylığı ile liste dışı kalan Musa Çam'ın üzgün olduğu belirtildi. Kani Beko ise Musa Çam'ın yol arkadaşı ve yoldaşı olduğunu belirterek, "Yıllarca hem CHP'de hem de DİSK ailesi içerisinde birlikte çalıştık. Benim çok sevdiğim, saydığım, saygı duyduğum bir insan. Gönül TBMM'de daha fazla sendikacıların olmasından yana. Türkiye'nin çalışanlar, köylüler, işsizlerle ilgili çok büyük sorunları var. Ama bunların üstesinden gelebilmek için 24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin iktidarı olması gerekir; diye düşünüyorum" dedi.

İL BAŞKANLARI RİSKLİ SIRALARDA

CHP İzmir İl eski Başkanı Bedri Serter ile Ali Engin de listede yer aldı. İzmir 2'nci bölge 7'nci sırada yer alan Serter, sırasını daha yukarılarda beklediğini belirterek, "14 ay il başkanlığı yaptım. Kısa da olsa önemli olan iz bırakmak. İl Başkanlığı döneminde 1 ön seçim, 2 genel seçim geçirdim. Kongreler oldu ve hepsi çok sağlıklı geçti. Bu izi bıraktıktan sonra daha yukarıda bir sıra bekliyordum. Ama bu da gayet güzel. İnşallah milletvekili olarak seçildikten sonra da Türkiye'de her türlü noktada, partimizle birlikte iz bırakmaya çalışacağız" diye konuştu.

CHP'nin yine eski il başkanı Ali Engin ise 9'uncu sırada yer aldı. Bir önceki seçimde 8'inci sıradan aday gösterilen Engin, bir sıra daha geriledi. Engin, "Bu dönem artık şahsımızı ilgilendiren bir dönem değil. O nedenle parti için çalışacağız. Sıramız önemli değil, diğer arkadaşlarımızın çıkması için gayret edeceğiz" dedi.

'KADININ TOPUK SESİ YOK'

CHP İzmir milletvekili listesinde, seçilebilecek sıralarda yalnızca 2 kadına yer verilmesine kadın kuruluşlarından tepki geldi. İzmir'de seçilebilecek sıralarda yalnızca Selin Sayek Böke ile Sevda Erdan Kılıç'a yer verildi. 1'inci bölgeden 10'uncu sırada Nilay Kökkılıç ile 11'inci sırada Ezgi Deniz Urunga'ya yer verildi. 2'nci bölgede Sevda Erdan Kılıç üst sıralarda yer alırken, Ebru Okay ise 13'üncü sıraya yazıldı. CHP'nin listesinde kadınlara sınırlı sayıda yer verilmesine Kadın Adayları Destekleme Derneği (Kader) İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik'ten tepki geldi. Çelik, çok üzgün ve çok kırgın olduklarını belirttiği kadınların "Nasıl hareket edelim?" diye arayış içinde olduklarını dile getirdi.

Çelik, "Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Kadınlar, tüm sivil toplum örgütleri ile birlik olup Ankara'ya gitme fikrini de tartışıyor. İYİ Parti ve AK Parti'nin listesini de görelim, daha sonra net bir karar ortaya çıkacak. Ama şunu bilmenizi isterim ki kadınlar çok kızgın. CHP için 'Bu kadın kollarını kapatalım, çünkü bu kadın kollarının başındaki kişiler bizim haklarımızı yeterince savunamıyor' tarzında fikirler de var. Biz, bu kadarını da beklemiyorduk" diye konuştu.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Kesiktaş Eraslan ise bunun, sosyal demokrat anlayışa sığmadığını savundu. Listelerde yine kadın sayısının az olduğunu anımsatan Eraslan, "Muhtemelen kadınlar, yine alt sıralarda yer alacak. Bunun önemli bir seçim olduğunu, o nedenle stratejik davrandıklarını söylüyorlar; ama sonuçta geçmiş dönemlerde de aynı şey oldu. Bu stratejinin içine nüfusun geri kalan yüzde 50'sini de katsalardı fena olmazdı. Kadınlar üzerinde de stratejik davranmaları gerekirdi" dedi.

'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı da mümkün olduğu kadar çok kadının listelerde yer almasını istediklerini; ancak seçilebilecek sıralarda yalnızca 1'er kadına yer verildiğini belirtti. Balcı, "Listelerde kadın adaylara yer verilmesini herkesten çok ben istiyordum; fakat bu iş listelerden çok memleket meselesi. Ülkemizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın geleceği söz konusu. O nedenle elimizden geleni yapacağız. İsimlere takılmayacağız. Üzgünüm, böyle olmasaydı keşke. Daha çok kadın seçilebilecek sıralarda olsaydı. Kadınların emeği var; ama bu iş memleket meselesi. Biz sonuna kadar çalışacağız, listeler önemli değil" diye konuştu.

LİSTEDE TACETTİN BAYIR 6.SIRADA

7 Haziran 2015 seçimleri için yapılan ön seçimde 1'inci bölgeden 2'nci sırada çıkan ancak iki kontenjan adayın ardından 4'üncü sırada seçime giren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, bu kez 6'ncı sıraya yazıldı. İYİ Parti'ye gidip dönen milletvekillerinden olan Tacettin Bayır, "Türkiye'de gösterilmeyen milletvekillerine bakınca, bizim listede gerilememiz normal gibi. Ama benim için önemli olan partimin bu kez iktidar olması. AKP iktidarından kurtulmak ve Muharrem İnce'yi seçtirmek istiyoruz. Biz dünün politikacısı değiliz. Zor günlerin adamıyız. Böyle kritik bir noktaya koymuşlar ama İzmirli onu takdir eder. Sorun yok. Önümüzdekileri süpürüp götüreceğiz. Yazılmayan vekillere üzüldüm" dedi.

SELİN SAYEK BÖKE, MANİFESTO YAYINLAMIŞTI

CHP'nin İzmir 1'inci bölge 2'nci sıradan bir kez daha aday gösterdiği Selin Sayek Böke, 16 Nisan 2017 referandum sonuçları karşısında Kılıçdaroğlu'nun pasif davrandığını ve CHP'nin TBMM'den çekilmesi gerektiğini belirterek 6 Mayıs'ta, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak meşruluğunu yitirdiğini söylediği TBMM'nin üyeliğinden, yani milletvekilliğinden istifa etmemesi dikkat çekmişti. Böke, 1'inci bölge 2'nci sıradan yeniden aday gösterildi.

İzmir'in milletvekili aday listesi şöyle: