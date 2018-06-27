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CHP'nin Karabük'te ilk milletvekili sevinci

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 18:45 | Son Güncelleme

KARABÜK il olduktan 23 yıl sonra CHP milletvekilliği kazandı.

CHP'nin Karabük'te ilk milletvekili sevinci

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK il olduktan 23 yıl sonra CHP milletvekilliği kazandı. Çocuk doktoru Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin Karabük'teki ilk milletvekili oldu.
Zonguldak'ın ilçesiyken 1995 yılında il olan Karabük'ü ilk defa CHP'li bir milletvekili Meclis'te temsil edecek. 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olan ve partisine ilk milletvekilliğini kazandıran çocuk doktoru Hüseyin Avni Aksoy, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Aksoy yaptığı açıklamada, "CHP'lileri saygı ile selamlıyorum, emeklerine teşekkür ediyorum. Günde yaklaşık 15-20 kilometre bir yol kat ettik. Çok çalıştık, bize inandılar, kazanmaya inandılar. 'CHP buradan milletvekili çıkartabilir' dediler. İnanıyorduk başardık. Bize inanmaya devam etsinler. Karabük milletvekili olarak sorumluluklarımı biliyorum. Bana gönül veren seçmenlerin ne sebeple oy verdiğini çok iyi biliyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" dedi. Karabük'ün diğer iki milletvekili ise Ak Parti'den çıktı.
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CHP'nin Karabük'te ilk milletvekili sevinci

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