HABER

CHP'nin Malatya'da seçim sonuçlarına yaptığı itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

CHP'nin Battalgazi ve Pütürge ilçelerindeki 12 sandığın birleştirme tutanaklarına itirazı üzerine yapılan incelemede belirlenen rakamsal hatalar düzeltildi - Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu 709 arttı, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oyu ise 52 düştü

CHP'nin Malatya'nın Battalgazi ve Pütürge ilçelerindeki 12 sandığın birleştirme tutanaklarına itirazı üzerine yapılan incelemede belirlenen rakamsal hataların düzeltildiği bildirildi.

İl Seçim Kurulu Müdürü Hanifi Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, CHP'nin Battalgazi ve Pütürge ilçesindeki 12 sandığın birleştirme tutanaklarına itiraz ettiğini anımsattı.

İtiraz başvurularının değerlendirilerek kabul edildiğini anlatan Orhan, birleştirme tutanaklarının yeniden incelenerek rakamsal hataların düzeltildiğini söyledi.

Malatya'da seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 330 bin 249, CHP'nin adayı Muharrem İnce 109 bin 528, İYİ Partinin adayı Meral Akşener 20 bin 958, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş 10 bin 504, Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu 5 bin 481, Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek'in ise 553 oy aldığı açıklanmıştı.

Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti'ye 258 bin 157, CHP'ye 79 bin 949, MHP'ye 78 bin 371, HDP'ye 32 bin 81, İYİ Parti'ye 20 bin 464, Saadet Partisi'ne 7 bin 317, HÜDA PAR'a bin 618, Vatan Partisi'ne ise 686 oy çıkmıştı.

- Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Yapılan itirazların değerlendirilmesi ve hataların düzeltilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın oyu 709 artarak 330 bin 301'e çıktı. Muharrem İnce'nin oyu ise 52 azalarak 109 bin 476'ya geriledi.

İtirazlar sonucu İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in 20 bin 958, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın 10 bin 504, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun 5 bin 481, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'in ise 553 oy aldığı belirlendi.

Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti'nin 258 bin 166, CHP'nin 80 bin 20, MHP'nin 78 bin 401, HDP'nin 32 bin 65, İYİ Parti'nin 20 bin 456, Saadet Partisi'nin 7 bin 288, HÜDA PAR'ın bin 619, Vatan Partisi'nin ise 671 oy aldığı tespit edildi.

Malatya'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 1 ve MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
CHP'li Turpçu: Başaramadığımızda görevi bırakmalıyızCHP'li Turpçu: Başaramadığımızda görevi bırakmalıyız
CHP Bursa İl Başkanı: Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorumCHP Bursa İl Başkanı: Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP itiraz Malatya seçim

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

İlginizi Çekebilir

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması

CHP'li isimden çok çarpıcı açıklama: Seçimleri kaybettik, mazerete gerek yok

CHP'li isimden çok çarpıcı açıklama: Seçimleri kaybettik, mazerete gerek yok

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası

'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası

CHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleşti

CHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.