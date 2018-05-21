HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'nin milletvekili aday listesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 19:19 | Son Güncelleme

CHP'nin milletvekili aday listesi

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

Listeye göre milletvekili adayı gösterilen isimler ile bu isimlerin aday gösterildikleri iller şöyle:

ADANA

1 AYHAN BARUT

2 ORHAN SÜMER

3 MÜZEYYEN ŞEVKİN

4 BURHANETTİN BULUT

5 RIZA METE

6 OYA TEKİN

7 OSMAN BERKE DUVAN

8 ERTAN KARAOĞLU

9 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

10 BÜLENT ÖĞRÜ

11 BÜLENT MARAKLI

12 BERFU SALICI YAKIT

13 SIDIKA HALICIOĞLU

14 ONUR AKPINAR

15 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN

ADIYAMAN

1 ABDURRAHMAN TUTDERE

2 MUSTAFA HAKKAN KILINÇ

3 MAHMUT NEDİM EVLİ

4 SONGÜL VARKİ YILDIRIM

5 MÜSLÜM ASLANOĞLU

AFYONKARAHİSAR

1 BURCU KÖKSAL

2 AHMET HAKAN UYAN

3 İSMAHAN NERGİZ

4 RAMAZAN AKGÖZ

5 ERTUĞRUL YILMAZ

6 HATİCE GÖKOĞLU

AĞRI

1 KEMALETTİN KOÇAK

2 MUHAMMED ASLAN

3 MEHMET SIDDIK YEL

4 MURAT YILDIRIM

AKSARAY

1 ALİ ABBAS ERTÜRK

2 RAMAZAN FİDAN

3 PELİNSU YILDIRIM

4 ALİ EŞMEKAYA

AMASYA

1 MUSTAFA TUNCER

2 MEHMET GÖL

3 HÜSEYİN ACAR

ANKARA 1. BÖLGE

1 TEKİN BİNGÖL

2 LEVENT GÖK

3 ALİ HAYDAR HAKVERDİ

4 BÜLENT KUŞOĞLU

5 GAMZE TAŞCIER

6 EKREM KEREM OKTAY

7 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

8 HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

9 ALİ HİKMET AKILLI

10 AYLİN YAMAN

11 UMUT ERARSLAN

12 KAMER GÖZAÇIK ŞEN

13 CANSEL GÜVEN

ANKARA 2. BÖLGE

1 MURAT EMİR

2 YILDIRIM KAYA

3 SEMRA DİNÇER

4 KENAN NUHUT

5 MURAT KAVUNCU

6 BEKİR SAMİ DOĞAN

7 ALİBEY YÜKSEL

8 DENİZ ÇAKIR

9 MUSTAFA NADİR ER

10 SUNA KERİMOĞLU

11 BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

ANKARA 3. BÖLGE

1 AHMET HALUK KOÇ

2 NİHAT YEŞİL

3 SERVET ÜNSAL

4 ALİ BAŞKARAAĞAÇ

5 AHMET ERSEN ÖZSOY

6 AHMET MEŞE

7 UMUT AKDOĞAN

8 BATTAL YILDIZ

9 GÜLŞAH DENİZ ATALAR

10 TEMEL BORGA BUDAK

11 İLKE ÇAKAR

12 BİLAL YILMAZ

ANTALYA

1 DENİZ BAYKAL

2 ÇETİN OSMAN BUDAK

3 RAFET ZEYBEK

4 AYDIN ÖZER

5 CAVİT ARI

6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU

7 SEVGİ DOĞAN

8 NUSRET BAYAR

9 ŞENGÜL YEŞİLDAL

10 VAHAP TUNCER

11 KEMAL BİLAL ÖNER

12 ALİ TAKAVUT

13 SİBEL GEZEN

14 NAZMİ GÜNDÜZ

15 ÖZLEM ŞAHİN

16 İSMAİL HAKKI GÜL

ARDAHAN

1 ÖZTÜRK YILMAZ

2 YUNUS DÜNDAR

ARTVİN

1 UĞUR BAYRAKTUTAN

2 YALÇIN EMİRALİOĞLU

AYDIN

1 BÜLENT TEZCAN

2 HÜSEYİN YILDIZ

3 SÜLEYMAN BÜLBÜL

4 MUSTAFA İBERYA ARIKAN

5 ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM

6 KAAN ERÇETİN

7 KEMAL GÜNERİ

8 FULYA ÜSTÜNDAĞ

BALIKESİR

1 AHMET AKIN

2 FİKRET ŞAHİN

3 ENSAR AYTEKİN

4 İRFAN BARIŞ

5 SEVAL BOZKURT

6 ENDER BİÇKİ

7 NEŞE ZENGİN

8 BERRİN GENÇOĞLU

9 OĞULCAN KOÇAK

BARTIN

1 AYSU BANKOĞLU

2 FAHRİ ÖZSOY

BATMAN

1 AYHAN IŞIK

2 KAYAHAN KIRMIZITAŞ

3 NİHAT DEMİR

4 BÜNYAMİN NAYMAN

5 HAMİT KESKİN

BAYBURT

1 İKBAL OKUR

BİLECİK

1 YAŞAR TÜZÜN

2 FAİK AKARKARASU

BİNGÖL

1 VAHDETTİN UZUNYAYLA

2 MEHMET EVRAN

3 ÇETİN SAĞSÖZ

BİTLİS

1 SIDDIK GÖZEGER

2 SÜLEYMAN BAŞTÜRK

3 TUFAN SUBAŞI

BOLU

1 TANJU ÖZCAN

2 ÖZER ÖZCAN

3 HÜSEYİN CAHİT ÇINGI

BURDUR

1 MEHMET GÖKER

2 RECEP MUTLUCAN

3 OSMAN GÖK

BURSA 1. BÖLGE

1 LALE KARABIYIK

2 ERKAN AYDIN

3 NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU

4 KAYIHAN PALA

5 ÖZGÜR ERDURSUN

6 GÜRKAN ESEN

7 DENİZ BAYKAL

8 SERKAN ÖZTÜRK

9 İBRAHİM MART

10 AYTAÇ ŞAHİN

BURSA 2. BÖLGE

1 ORHAN SARIBAL

2 YÜKSEL ÖZKAN

3 MUSTAFA ŞENYURT

4 ERKAN DÖNMEZ

5 SÜLEYMAN AYYILMAZ

6 ŞAHİN SEVİNÇ

7 MERAL ALTUNTAŞ

8 KEMAL ATAN

9 BARAN GÜNEŞ

10 HÜLYA DİNK

ÇANAKKALE

1 MUHARREM ERKEK

2 ÖZGÜR CEYLAN

3 METİN ÜMİT URAL

4 SONGÜL ŞENTÜRKLÜ

ÇANKIRI

1 MURAT BERAT ATALAY

2 İBRAHİM GÖNÜLTAŞ

ÇORUM

1 TUFAN KÖSE

2 BURÇİN SOLMAZ POLAT

3 GÜRSEL YILDIRIM

4 MEHMET TAHTASIZ

DENİZLİ

1 GÜLİZAR BİÇER KARACA

2 KAZIM ARSLAN

3 HAŞİM TEOMAN SANCAR

4 ÜNAL KARAOSMANOĞLU

5 ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR

6 İLHAN ÖZCAN

7 ŞENİZ DOĞAN

8 BİLGEHAN BURGUL

DİYARBAKIR

1 MAHMUT AZİZ USAL

2 TURGUT KILIÇ

3 MEHMET ŞERİF DOĞRU

4 AHMET ÖZGÜVERCİN

5 BERİVAN ALABALIK

6 HEBUN KAPLAN

7 DENİZCAN EŞİYOK

8 EMRAH ANLI

9 GÜLAY EMRE

10 UMUT YETİŞSİN

11 ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ

12 BEHİYE KÜDEN

DÜZCE

1 ZAFER TEBER

2 İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ

3 HASAN SERVET ÖKTEM

EDİRNE

1 OKAN GAYTANCIOĞLU

2 EDİZ ÜN

3 YAKUP ATALAY

4 ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ

ELAZIĞ

1 GÜRSEL EROL

2 EMRAH ÖZDEN

3 AYTEN ÇEKİL

4 NAZMİ GÜRBÜZ

5 MESUT BASKAN

ERZİNCAN

1 AYHAN DOĞAN

2 TUĞRUL YILDIRIM

ERZURUM

1 NACİ TURAN

2 NAMİYE SINIRKAYA

3 GENÇAY UĞRAŞ

4 SERHAT CAN EŞ

5 TACETTİN KIZILOĞLU

6 YUNUS POLAT

ESKİŞEHİR

1 UTKU ÇAKIRÖZER

2 JALE NUR SÜLLÜ

3 NURAY AKÇASOY

4 MEHMET ENGİN ÇAKMAK

5 SİNAN ÖZKAR

6 SİBEL YEŞİLDAL

7 METİN TOMSUK

GAZİANTEP

1 BAYRAM YILMAZKAYA

2 İRFAN KAPLAN

3 HÜSEYİN YALÇIN

4 ÖZGÜR YILMAZ

5 HASAN ÖZTÜRKMEN

6 HÜSEYİN CAHİT KARGINER

7 NACİ KILIÇ

8 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ

9 NESRİN TUNCEL

10 SELİM KARAHAN

11 ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER

12 NERİN TÜRKMEN

13 YILMAZ DEMİRDELEN

14 MEHMET TURAN GÜNDOĞDU

GİRESUN

1 NECATİ TIĞLI

2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR

3 İBRAHİM AKGÜN

4 SUAT ÖNDAŞ

GÜMÜŞHANE

1 MAHİR CAN

2 RAMAZAN AYAS

HAKKARİ

1 NAZIM DEMİR

2 ERŞAT İNAN

3 NAZMİ KIZILBAN

HATAY

1 MEHMET GÜZELMANSUR

2 SUZAN ŞAHİN

3 SERKAN TOPAL

4 İSMET TOKDEMİR

5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU

6 HASAN RAMİZ PARLAR

7 NERMİN YILDIRIM KARA

8 GÖKHAN ÖZER

9 BİLGEN DUMAN

10 HAMİDE VURAL

11 DÖNDÜ DİLAN KARTAL

IĞDIR

1 METİN OVA

2 İDRİS AKTAŞ

ISPARTA

1 MUSTAFA CEYHAN

2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK

3 ZAFER SAĞLAM

4 EYUP ERSOY

İSTANBUL-1. BÖLGE

1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU

2 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

3 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

4 ONURSAL ADIGÜZEL

5 FETHİ AÇIKEL

6 GÜRSEL TEKİN

7 İLHAN KESİCİ

8 OĞUZ KAAN SALICI

9 MAHMUT TANAL

10 SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

11 HÜSEYİN EMRE BAĞCE

12 MUSTAFA OKTAY AKSU

13 HASAN UZUNYAYLA

14 MUSTAFA ÖZTAŞKIN

15 TAHSİN USTA

16 HÜSEYİN SAĞ

17 BERİL ÖNER

18 YÜKSEL TAŞKIN

19 HASAN BASRİ ÖZBEK

20 DENİZ DOĞAN GÜNAY

21 ERTAN AKSOY

22 NURAY ÇEPNİ

23 DUYGU ÇELİK

24 ARZU ÖZALP

25 PINAR UZUN

26 TUBA TORUN

27 ALİ RIZA YILDIRIM

28 YÜCEL OTO

29 MURAT CİRAV

30 MELİS TİMUR

31 EMRE AKKUŞ

32 ÇETİN DÜZCE

33 AYLİN SARITAŞ

34 GAZİ KARAKURT

35 TİMUÇİN GÜLTEKİN

İSTANBUL-2. BÖLGE

1 KADRİ ENİS BERBEROĞLU

2 AYKUT ERDOĞDU

3 AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ

4 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

5 YÜKSEL MANSUR KILINÇ

6 YUNUS EMRE

7 GÖKAN ZEYBEK

8 ALİ ŞEKER

9 DERYA ŞENTÜRK

10 MEHMET DİRİBAŞ

11 MERSİN BALKAN

12 BAHATTİN TURNALI

13 FERHAT EPÖZDEMİR

14 İSMAİL YÜKSEL

15 ADNAN AYBER

16 BURAK KAAN YILMAZSOY

17 CANAN SEZENLER

18 HACER FOGGO

19 GÜVEN KARATAŞ

20 YUSUF KENAN KOLAT

21 VEYSİ SİNAN BOZDEMİR

22 CEM CENGİZ YILMAZ

23 ECE BATUMLU TALAS

24 PELİN YURDAKUL

25 ŞEYMA DUMRUL

26 YUSUF ERGÜVEN

27 ÖZGÜR DÜZGÜN

28 DENİZ KAYA

İSTANBUL-3. BÖLGE

1 ENGİN ALTAY

2 ERDOĞAN TOPRAK

3 MEHMET BEKAROĞLU

4 ZEYNEL EMRE

5 SİBEL ÖZDEMİR

6 ÖZGÜR KARABAT

7 TURAN AYDOĞAN

8 EMİNE GÜLİZAR EMECAN

9 NAZIR CİHANGİ İSLAM

10 TURAN HANÇERLİ

11 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ

12 ALİ ULVİ GÖKBULAK

13 MEHMET SAİT YÜCEL

14 ALİ MUHİTTİN TIĞLI

15 SİNAN KARAHAN

16 SİNAN KARACA ÖZTÜRK

17 MAHFUZ YETÜT

18 ŞAHANIM METER

19 IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU

20 YAĞMUR GEYGEL

21 ENGİN ERTAÇ

22 CEMİL CAN DİNÇ

23 AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK

24 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN

25 SEDA ÖNDER

26 BEKTAŞ DAVUTOĞLU

27 ARZU ATTEPE

28 HÜSEYİN DURAN

29 ERDAL SARIKAYA

30 ELİF KESKİNEL ÜLKER

31 ALİ OSMAN ÖZDİLEK

32 KEMAL ÖZKİRAZ

33 İLYAS DUMAN

34 OSMAN TELLİOĞLU

35 ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN

İZMİR-1. BÖLGE

1 AHMET TUNCAY ÖZKAN

2 MURAT BAKAN

3 ÖZCAN PURÇU

4 KANİ BEKO

5 MEHMET ALİ ÇELEBİ

6 TACETTİN BAYIR

7 EDNAN ARSLAN

8 SEFER İPEKLİ

9 KAZIM UMDULAR

10 NİLAY KÖKKILINÇ

11 EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA

12 DEVRİM BARIŞ ÇELİK

13 ZEKİYE SEDA SÖNMEZ

14 ŞENER AKDEMİR

İZMİR-2. BÖLGE

1 KEMAL KILIÇDAROĞLU

2 SELİN SAYEK BÖKE

3 KAMİL OKYAY SINDIR

4 ATİLA SERTEL

5 SEVDA ERDAN KILIÇ

6 MAHİR POLAT

7 BEDRİ SERTER

8 İDRİS YAVUZYILMAZ

9 ALİ ENGİN

10 SALİH ÖZÇİFÇİ

11 MEHMET BİRLİK

12 ONUR KADİR ERYÜCE

13 HATİCE ZEYBEK

14 EBRU OKAY

KAHRAMANMARAŞ

1 ALİ ÖZTUNÇ

2 SELİM SÜMEN

3 MEHMET ÇARMAN

4 FAİK KILINÇ

5 ONUR GÜRBÜZ

6 AYŞEGÜL YAYCIOĞLU

7 UĞUR ŞEVRAN

8 AZİZE ÇUHADAR

KARABÜK

1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY

2 SEDAT KARAOĞLU

3 GÜLSÜN BENİÇ

KARAMAN

1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER

2 HAKAN GÜRSEL AKBULUT

3 YUSUF BAŞTUĞ

KARS

1 FATİH KAMİL ERKOÇ

2 HATİCE GÜVENSOY

3 AYSEL SADAK İLTAŞ

KASTAMONU

1 HASAN BALTACI

2 AYŞEGÜL SOYLU MUSLU

3 DEVRİM EZGİ ÖZALP

KAYSERİ

1 ÇETİN ARIK

2 AHMET YILDIZ

3 AŞKIN GENÇ

4 İBRAHİM KAAN

5 MAZHAR OĞUZ ÖZSOY

6 GONCA YELDA ORHAN

7 RECEP BULUT

8 METİN KANTARCI

9 KADİM ŞAHİN

10 NİZAMETTİN TEMEL

KIRIKKALE

1 AHMET ÖNAL

2 GÜLLÜ AYKUT

3 ÜMİT COŞGUN

KIRKLARELİ

1 TÜRABİ KAYAN

2 VECDİ GÜNDOĞDU

3 İNCİ TUNÇ

KIRŞEHİR

1 METİN İLHAN

2 ÇAĞDAŞ GÖKALP

KİLİS

1 ALİ TUNA

2 MEHMET ALİ AĞCABAY

KOCAELİ

1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET

2 HAYDAR AKAR

3 TAHSİN TARHAN

4 MÜHİP KANKO

5 OSMAN ANIL ACURMAN

6 EBRU KÜÇÜKAYDIN

7 YEŞİM AKPINAR

8 ORKUN UTKUBAŞ

9 İSMAİL DEMİR

10 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU

11 SEZER NİLGÜN AYDIN

12 TUĞMAN KAYALI

13 ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ

KONYA

1 ABDULLATİF ŞENER

2 ABDÜLKADİR KARADUMAN

3 HASAN SARIMEHMETOĞLU

4 SAİM SEZEN

5 NİHAL EKEN

6 ALİ SAYAR

7 İSMAİL ÜNSAL

8 ORHAN KAYA

9 NAZİFE DEMİRHAN

10 MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK

11 SEFER İPEK

12 HİKMET BALCI

13 ŞENİZ KURTULUŞ

14 MEHMET YURTSEVEN

15 HASAN PEKTEKİN

KÜTAHYA

1 ALİ FAZIL KASAP

2 ŞEREF HAN

3 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

4 MEHMET AYDIN UZUN

5 RIDVAN ÇAKIR

MALATYA

1 VELİ AĞBABA

2 HULİSİ PORGALI

3 SONER GÖKÇE

4 BERNA KARADAŞ

5 EMİN DÖNMEZ

6 MAHMUT AKBIYIK

MANİSA

1 ÖZGÜR ÖZEL

2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU

3 BEKİR BAŞEVİRGEN

4 SABRİ TEMEL

5 ABDULLAH SAKA

6 HAYRİYE HACET

7 SANİYE AĞGÜL

8 ÇETİN KURTULUŞ

9 NURİTTİN DİNGAZ

10 LALE ERDOĞAN TUNÇER

MARDİN

1 MAHMUT DUYAN

2 ERKAN MEHMETOĞLU

3 ABDULVAHAP AY

4 ABDULKADİR TURAN

5 AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA

6 ENGİN ORAL

MERSİN

1 CENGİZ GÖKÇEL

2 ALPAY ANTMEN

3 ALİ MAHİR BAŞARIR

4 NEVİN ZAİMOĞLU

5 MEHMET SAYDAM

6 CAVİDAN DEMİRAĞ

7 SEYİT ÖZANANAR

8 ALPER TURNA

9 ALPTEKİN ESER

10 DİLARA ÖZKINA

11 KENAN HAZAR

12 HİDAYET OĞUZ

13 SİBEL GAZİ TABEL

MUĞLA

1 MÜRSEL ALBAN

2 SUAT ÖZCAN

3 BURAK ERBAY

4 SÜLEYMAN GİRGİN

5 İBRAHİM ERTÜRK

6 EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR

7 YAMAÇ KAYA

MUŞ

1 YILMAZ ÇETİNKAYA

2 YILDIRIM PAÇAL

3 CEMAL KOÇHAN

4 NUR MUHAMMED KARAHAN

NEVŞEHİR

1 FARUK SARIASLAN

2 FULYA GÜLŞEN ALTINSOY

3 MEHMET BİLGİN

NİĞDE

1 ÖMER FETHİ GÜRER

2 AHMET OĞUZ ÖZMEN

3 NAGİHAN ESKİOĞLU

ORDU

1 SEYİT TORUN

2 MUSTAFA ADIGÜZEL

3 ONUR ÇAM

4 SEBANUR ÖZDEMİR

5 SAİT KAPICIOĞLU

6 NAZIM YİĞİT GÜNAY

OSMANİYE

1 BAHA ÜNLÜ

2 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ

3 İRFAN ERDEM

4 HAKKI SAYMAN SAYGILI

RİZE

1 REMZİ KAZMAZ

2 AYSEL TAŞKIN

3 KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN

SAKARYA

1 ENGİN ÖZKOÇ

2 MEHMET SELÇUK

3 ELİF YAR

4 REFİK KARAKAŞ

5 MEHMET DERYA BAĞDAT

6 AYTÜL UŞAKLIGİL

7 GÖZDE NUR YILDIZ

SAMSUN

1 KEMAL ZEYBEK

2 NESLİHAN HANCIOĞLU

3 HÜSEYİN ŞAHİN

4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN

5 MEHMET ÖZDAĞ

6 ARZU SABUNCU

7 MURAT ÇAN

8 YILMAZ KARAGÖZ

9 IŞIK ÖZKEFELİ

SİİRT

1 CAHFER SAKLAN

2 HİKMET AKAR

3 HASAN ALP

SİNOP

1 BARIŞ KARADENİZ

2 ERDİNÇ ŞİMŞEK

SİVAS

1 ULAŞ KARASU

2 SİNAN ÖZTÜRK

3 MALİKE EJDER YOLVEREN

4 ALİ BALTA

5 HASAN KILIÇ

ŞANLIURFA

1 AZİZ AYDINLIK

2 FETHİ YAMAÇ

3 CEM KARAKEÇİLİ

4 UĞUR MİZAN

5 BAKIR AYDOĞDU

6 HALAF AYYILDIZ

7 MAHMUT YAZAR

8 AHMET MÜSRİ

9 FARUK AKAN

10 SONGÜL ARSLAN

11 MUSTAFA EREN

12 AKİLE YEKTAŞ

13 İBRAHİM HALİL YARIŞ

14 KEMAL EŞSİZ

ŞIRNAK

1 SABRİ KUYTAN

2 ABDULKERİM VARLI

3 GÜNDÜZ ÖKTEN

4 OSMAN YEREN

TEKİRDAĞ

1 FAİK ÖZTRAK

2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN

3 CANDAN YÜCEER

4 EMRE KÖPRÜLÜ

5 ADEM DALGIÇ

6 İSMAİL DOĞAROĞLU

7 GÜLFER ÜMİT

TOKAT

1 KADİM DURMAZ

2 HASAN EFE UYAR

3 ÇAĞDAŞ KURTGÖZ

4 DURAN BELENE

5 GÜLPERİ COŞAR

TRABZON

1 AHMET KAYA

2 ABDÜL KADİR ÇELEBİ

3 HİKMET NURİ AYDIN

4 FERDA KUDUNOĞLU

5 İSMAİL KAYNAR

6 MERTCAN FERO

TUNCELİ

1 POLAT ŞAROĞLU

2 MESUT COŞKUN

UŞAK

1 ÖZKAN YALIM

2 İSMET AKIN

3 ALİ KARAOBA

VAN

1 MEHMET KURUKCU

2 FAHREDDİN ÇUYRAK

3 HALUK TERZİOĞLU

4 ŞANEL GÜLOĞLU

5 ERKAN KAÇMAZ

6 NEVZAT KOÇ

7 NERİMAN KARTAL

8 ŞAHİN ÖZTEKİN

YALOVA

1 ÖZCAN ÖZEL

2 ERTAN ŞENER

3 MEHMET GÜREL

YOZGAT

1 ALİ KEVEN

2 NADİR ÜNAL

3 RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU

4 ŞAHİN BOZDEMİR

ZONGULDAK

1 ÜNAL DEMİRTAŞ

2 DENİZ YAVUZYILMAZ

3 UMUT BAŞOĞLU

4 MERVE KIR

5 ÇİĞDEM ŞEKERCİ

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
AK Parti Denizli'de sürpriz listeAK Parti Denizli'de sürpriz liste
Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday (2)Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya

Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.