CHP'nin milletvekili aday listesi

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.
Listeye göre milletvekili adayı gösterilen isimler ile bu isimlerin aday gösterildikleri iller şöyle:
ADANA
1 AYHAN BARUT
2 ORHAN SÜMER
3 MÜZEYYEN ŞEVKİN
4 BURHANETTİN BULUT
5 RIZA METE
6 OYA TEKİN
7 OSMAN BERKE DUVAN
8 ERTAN KARAOĞLU
9 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
10 BÜLENT ÖĞRÜ
11 BÜLENT MARAKLI
12 BERFU SALICI YAKIT
13 SIDIKA HALICIOĞLU
14 ONUR AKPINAR
15 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
ADIYAMAN
1 ABDURRAHMAN TUTDERE
2 MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
3 MAHMUT NEDİM EVLİ
4 SONGÜL VARKİ YILDIRIM
5 MÜSLÜM ASLANOĞLU
AFYONKARAHİSAR
1 BURCU KÖKSAL
2 AHMET HAKAN UYAN
3 İSMAHAN NERGİZ
4 RAMAZAN AKGÖZ
5 ERTUĞRUL YILMAZ
6 HATİCE GÖKOĞLU
AĞRI
1 KEMALETTİN KOÇAK
2 MUHAMMED ASLAN
3 MEHMET SIDDIK YEL
4 MURAT YILDIRIM
AKSARAY
1 ALİ ABBAS ERTÜRK
2 RAMAZAN FİDAN
3 PELİNSU YILDIRIM
4 ALİ EŞMEKAYA
AMASYA
1 MUSTAFA TUNCER
2 MEHMET GÖL
3 HÜSEYİN ACAR
ANKARA 1. BÖLGE
1 TEKİN BİNGÖL
2 LEVENT GÖK
3 ALİ HAYDAR HAKVERDİ
4 BÜLENT KUŞOĞLU
5 GAMZE TAŞCIER
6 EKREM KEREM OKTAY
7 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
8 HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
9 ALİ HİKMET AKILLI
10 AYLİN YAMAN
11 UMUT ERARSLAN
12 KAMER GÖZAÇIK ŞEN
13 CANSEL GÜVEN
ANKARA 2. BÖLGE
1 MURAT EMİR
2 YILDIRIM KAYA
3 SEMRA DİNÇER
4 KENAN NUHUT
5 MURAT KAVUNCU
6 BEKİR SAMİ DOĞAN
7 ALİBEY YÜKSEL
8 DENİZ ÇAKIR
9 MUSTAFA NADİR ER
10 SUNA KERİMOĞLU
11 BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
ANKARA 3. BÖLGE
1 AHMET HALUK KOÇ
2 NİHAT YEŞİL
3 SERVET ÜNSAL
4 ALİ BAŞKARAAĞAÇ
5 AHMET ERSEN ÖZSOY
6 AHMET MEŞE
7 UMUT AKDOĞAN
8 BATTAL YILDIZ
9 GÜLŞAH DENİZ ATALAR
10 TEMEL BORGA BUDAK
11 İLKE ÇAKAR
12 BİLAL YILMAZ
ANTALYA
1 DENİZ BAYKAL
2 ÇETİN OSMAN BUDAK
3 RAFET ZEYBEK
4 AYDIN ÖZER
5 CAVİT ARI
6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
7 SEVGİ DOĞAN
8 NUSRET BAYAR
9 ŞENGÜL YEŞİLDAL
10 VAHAP TUNCER
11 KEMAL BİLAL ÖNER
12 ALİ TAKAVUT
13 SİBEL GEZEN
14 NAZMİ GÜNDÜZ
15 ÖZLEM ŞAHİN
16 İSMAİL HAKKI GÜL
ARDAHAN
1 ÖZTÜRK YILMAZ
2 YUNUS DÜNDAR
ARTVİN
1 UĞUR BAYRAKTUTAN
2 YALÇIN EMİRALİOĞLU
AYDIN
1 BÜLENT TEZCAN
2 HÜSEYİN YILDIZ
3 SÜLEYMAN BÜLBÜL
4 MUSTAFA İBERYA ARIKAN
5 ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
6 KAAN ERÇETİN
7 KEMAL GÜNERİ
8 FULYA ÜSTÜNDAĞ
BALIKESİR
1 AHMET AKIN
2 FİKRET ŞAHİN
3 ENSAR AYTEKİN
4 İRFAN BARIŞ
5 SEVAL BOZKURT
6 ENDER BİÇKİ
7 NEŞE ZENGİN
8 BERRİN GENÇOĞLU
9 OĞULCAN KOÇAK
BARTIN
1 AYSU BANKOĞLU
2 FAHRİ ÖZSOY
BATMAN
1 AYHAN IŞIK
2 KAYAHAN KIRMIZITAŞ
3 NİHAT DEMİR
4 BÜNYAMİN NAYMAN
5 HAMİT KESKİN
BAYBURT
1 İKBAL OKUR
BİLECİK
1 YAŞAR TÜZÜN
2 FAİK AKARKARASU
BİNGÖL
1 VAHDETTİN UZUNYAYLA
2 MEHMET EVRAN
3 ÇETİN SAĞSÖZ
BİTLİS
1 SIDDIK GÖZEGER
2 SÜLEYMAN BAŞTÜRK
3 TUFAN SUBAŞI
BOLU
1 TANJU ÖZCAN
2 ÖZER ÖZCAN
3 HÜSEYİN CAHİT ÇINGI
BURDUR
1 MEHMET GÖKER
2 RECEP MUTLUCAN
3 OSMAN GÖK
BURSA 1. BÖLGE
1 LALE KARABIYIK
2 ERKAN AYDIN
3 NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU
4 KAYIHAN PALA
5 ÖZGÜR ERDURSUN
6 GÜRKAN ESEN
7 DENİZ BAYKAL
8 SERKAN ÖZTÜRK
9 İBRAHİM MART
10 AYTAÇ ŞAHİN
BURSA 2. BÖLGE
1 ORHAN SARIBAL
2 YÜKSEL ÖZKAN
3 MUSTAFA ŞENYURT
4 ERKAN DÖNMEZ
5 SÜLEYMAN AYYILMAZ
6 ŞAHİN SEVİNÇ
7 MERAL ALTUNTAŞ
8 KEMAL ATAN
9 BARAN GÜNEŞ
10 HÜLYA DİNK
ÇANAKKALE
1 MUHARREM ERKEK
2 ÖZGÜR CEYLAN
3 METİN ÜMİT URAL
4 SONGÜL ŞENTÜRKLÜ
ÇANKIRI
1 MURAT BERAT ATALAY
2 İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
ÇORUM
1 TUFAN KÖSE
2 BURÇİN SOLMAZ POLAT
3 GÜRSEL YILDIRIM
4 MEHMET TAHTASIZ
DENİZLİ
1 GÜLİZAR BİÇER KARACA
2 KAZIM ARSLAN
3 HAŞİM TEOMAN SANCAR
4 ÜNAL KARAOSMANOĞLU
5 ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
6 İLHAN ÖZCAN
7 ŞENİZ DOĞAN
8 BİLGEHAN BURGUL
DİYARBAKIR
1 MAHMUT AZİZ USAL
2 TURGUT KILIÇ
3 MEHMET ŞERİF DOĞRU
4 AHMET ÖZGÜVERCİN
5 BERİVAN ALABALIK
6 HEBUN KAPLAN
7 DENİZCAN EŞİYOK
8 EMRAH ANLI
9 GÜLAY EMRE
10 UMUT YETİŞSİN
11 ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
12 BEHİYE KÜDEN
DÜZCE
1 ZAFER TEBER
2 İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
3 HASAN SERVET ÖKTEM
EDİRNE
1 OKAN GAYTANCIOĞLU
2 EDİZ ÜN
3 YAKUP ATALAY
4 ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ
ELAZIĞ
1 GÜRSEL EROL
2 EMRAH ÖZDEN
3 AYTEN ÇEKİL
4 NAZMİ GÜRBÜZ
5 MESUT BASKAN
ERZİNCAN
1 AYHAN DOĞAN
2 TUĞRUL YILDIRIM
ERZURUM
1 NACİ TURAN
2 NAMİYE SINIRKAYA
3 GENÇAY UĞRAŞ
4 SERHAT CAN EŞ
5 TACETTİN KIZILOĞLU
6 YUNUS POLAT
ESKİŞEHİR
1 UTKU ÇAKIRÖZER
2 JALE NUR SÜLLÜ
3 NURAY AKÇASOY
4 MEHMET ENGİN ÇAKMAK
5 SİNAN ÖZKAR
6 SİBEL YEŞİLDAL
7 METİN TOMSUK
GAZİANTEP
1 BAYRAM YILMAZKAYA
2 İRFAN KAPLAN
3 HÜSEYİN YALÇIN
4 ÖZGÜR YILMAZ
5 HASAN ÖZTÜRKMEN
6 HÜSEYİN CAHİT KARGINER
7 NACİ KILIÇ
8 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
9 NESRİN TUNCEL
10 SELİM KARAHAN
11 ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
12 NERİN TÜRKMEN
13 YILMAZ DEMİRDELEN
14 MEHMET TURAN GÜNDOĞDU
GİRESUN
1 NECATİ TIĞLI
2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR
3 İBRAHİM AKGÜN
4 SUAT ÖNDAŞ
GÜMÜŞHANE
1 MAHİR CAN
2 RAMAZAN AYAS
HAKKARİ
1 NAZIM DEMİR
2 ERŞAT İNAN
3 NAZMİ KIZILBAN
HATAY
1 MEHMET GÜZELMANSUR
2 SUZAN ŞAHİN
3 SERKAN TOPAL
4 İSMET TOKDEMİR
5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU
6 HASAN RAMİZ PARLAR
7 NERMİN YILDIRIM KARA
8 GÖKHAN ÖZER
9 BİLGEN DUMAN
10 HAMİDE VURAL
11 DÖNDÜ DİLAN KARTAL
IĞDIR
1 METİN OVA
2 İDRİS AKTAŞ
ISPARTA
1 MUSTAFA CEYHAN
2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
3 ZAFER SAĞLAM
4 EYUP ERSOY
İSTANBUL-1. BÖLGE
1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
2 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
3 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
4 ONURSAL ADIGÜZEL
5 FETHİ AÇIKEL
6 GÜRSEL TEKİN
7 İLHAN KESİCİ
8 OĞUZ KAAN SALICI
9 MAHMUT TANAL
10 SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
11 HÜSEYİN EMRE BAĞCE
12 MUSTAFA OKTAY AKSU
13 HASAN UZUNYAYLA
14 MUSTAFA ÖZTAŞKIN
15 TAHSİN USTA
16 HÜSEYİN SAĞ
17 BERİL ÖNER
18 YÜKSEL TAŞKIN
19 HASAN BASRİ ÖZBEK
20 DENİZ DOĞAN GÜNAY
21 ERTAN AKSOY
22 NURAY ÇEPNİ
23 DUYGU ÇELİK
24 ARZU ÖZALP
25 PINAR UZUN
26 TUBA TORUN
27 ALİ RIZA YILDIRIM
28 YÜCEL OTO
29 MURAT CİRAV
30 MELİS TİMUR
31 EMRE AKKUŞ
32 ÇETİN DÜZCE
33 AYLİN SARITAŞ
34 GAZİ KARAKURT
35 TİMUÇİN GÜLTEKİN
İSTANBUL-2. BÖLGE
1 KADRİ ENİS BERBEROĞLU
2 AYKUT ERDOĞDU
3 AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
4 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
5 YÜKSEL MANSUR KILINÇ
6 YUNUS EMRE
7 GÖKAN ZEYBEK
8 ALİ ŞEKER
9 DERYA ŞENTÜRK
10 MEHMET DİRİBAŞ
11 MERSİN BALKAN
12 BAHATTİN TURNALI
13 FERHAT EPÖZDEMİR
14 İSMAİL YÜKSEL
15 ADNAN AYBER
16 BURAK KAAN YILMAZSOY
17 CANAN SEZENLER
18 HACER FOGGO
19 GÜVEN KARATAŞ
20 YUSUF KENAN KOLAT
21 VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
22 CEM CENGİZ YILMAZ
23 ECE BATUMLU TALAS
24 PELİN YURDAKUL
25 ŞEYMA DUMRUL
26 YUSUF ERGÜVEN
27 ÖZGÜR DÜZGÜN
28 DENİZ KAYA
İSTANBUL-3. BÖLGE
1 ENGİN ALTAY
2 ERDOĞAN TOPRAK
3 MEHMET BEKAROĞLU
4 ZEYNEL EMRE
5 SİBEL ÖZDEMİR
6 ÖZGÜR KARABAT
7 TURAN AYDOĞAN
8 EMİNE GÜLİZAR EMECAN
9 NAZIR CİHANGİ İSLAM
10 TURAN HANÇERLİ
11 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
12 ALİ ULVİ GÖKBULAK
13 MEHMET SAİT YÜCEL
14 ALİ MUHİTTİN TIĞLI
15 SİNAN KARAHAN
16 SİNAN KARACA ÖZTÜRK
17 MAHFUZ YETÜT
18 ŞAHANIM METER
19 IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
20 YAĞMUR GEYGEL
21 ENGİN ERTAÇ
22 CEMİL CAN DİNÇ
23 AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
24 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
25 SEDA ÖNDER
26 BEKTAŞ DAVUTOĞLU
27 ARZU ATTEPE
28 HÜSEYİN DURAN
29 ERDAL SARIKAYA
30 ELİF KESKİNEL ÜLKER
31 ALİ OSMAN ÖZDİLEK
32 KEMAL ÖZKİRAZ
33 İLYAS DUMAN
34 OSMAN TELLİOĞLU
35 ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
İZMİR-1. BÖLGE
1 AHMET TUNCAY ÖZKAN
2 MURAT BAKAN
3 ÖZCAN PURÇU
4 KANİ BEKO
5 MEHMET ALİ ÇELEBİ
6 TACETTİN BAYIR
7 EDNAN ARSLAN
8 SEFER İPEKLİ
9 KAZIM UMDULAR
10 NİLAY KÖKKILINÇ
11 EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA
12 DEVRİM BARIŞ ÇELİK
13 ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
14 ŞENER AKDEMİR
İZMİR-2. BÖLGE
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU
2 SELİN SAYEK BÖKE
3 KAMİL OKYAY SINDIR
4 ATİLA SERTEL
5 SEVDA ERDAN KILIÇ
6 MAHİR POLAT
7 BEDRİ SERTER
8 İDRİS YAVUZYILMAZ
9 ALİ ENGİN
10 SALİH ÖZÇİFÇİ
11 MEHMET BİRLİK
12 ONUR KADİR ERYÜCE
13 HATİCE ZEYBEK
14 EBRU OKAY
KAHRAMANMARAŞ
1 ALİ ÖZTUNÇ
2 SELİM SÜMEN
3 MEHMET ÇARMAN
4 FAİK KILINÇ
5 ONUR GÜRBÜZ
6 AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
7 UĞUR ŞEVRAN
8 AZİZE ÇUHADAR
KARABÜK
1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY
2 SEDAT KARAOĞLU
3 GÜLSÜN BENİÇ
KARAMAN
1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER
2 HAKAN GÜRSEL AKBULUT
3 YUSUF BAŞTUĞ
KARS
1 FATİH KAMİL ERKOÇ
2 HATİCE GÜVENSOY
3 AYSEL SADAK İLTAŞ
KASTAMONU
1 HASAN BALTACI
2 AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
3 DEVRİM EZGİ ÖZALP
KAYSERİ
1 ÇETİN ARIK
2 AHMET YILDIZ
3 AŞKIN GENÇ
4 İBRAHİM KAAN
5 MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
6 GONCA YELDA ORHAN
7 RECEP BULUT
8 METİN KANTARCI
9 KADİM ŞAHİN
10 NİZAMETTİN TEMEL
KIRIKKALE
1 AHMET ÖNAL
2 GÜLLÜ AYKUT
3 ÜMİT COŞGUN
KIRKLARELİ
1 TÜRABİ KAYAN
2 VECDİ GÜNDOĞDU
3 İNCİ TUNÇ
KIRŞEHİR
1 METİN İLHAN
2 ÇAĞDAŞ GÖKALP
KİLİS
1 ALİ TUNA
2 MEHMET ALİ AĞCABAY
KOCAELİ
1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET
2 HAYDAR AKAR
3 TAHSİN TARHAN
4 MÜHİP KANKO
5 OSMAN ANIL ACURMAN
6 EBRU KÜÇÜKAYDIN
7 YEŞİM AKPINAR
8 ORKUN UTKUBAŞ
9 İSMAİL DEMİR
10 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
11 SEZER NİLGÜN AYDIN
12 TUĞMAN KAYALI
13 ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ
KONYA
1 ABDULLATİF ŞENER
2 ABDÜLKADİR KARADUMAN
3 HASAN SARIMEHMETOĞLU
4 SAİM SEZEN
5 NİHAL EKEN
6 ALİ SAYAR
7 İSMAİL ÜNSAL
8 ORHAN KAYA
9 NAZİFE DEMİRHAN
10 MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK
11 SEFER İPEK
12 HİKMET BALCI
13 ŞENİZ KURTULUŞ
14 MEHMET YURTSEVEN
15 HASAN PEKTEKİN
KÜTAHYA
1 ALİ FAZIL KASAP
2 ŞEREF HAN
3 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
4 MEHMET AYDIN UZUN
5 RIDVAN ÇAKIR
MALATYA
1 VELİ AĞBABA
2 HULİSİ PORGALI
3 SONER GÖKÇE
4 BERNA KARADAŞ
5 EMİN DÖNMEZ
6 MAHMUT AKBIYIK
MANİSA
1 ÖZGÜR ÖZEL
2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
3 BEKİR BAŞEVİRGEN
4 SABRİ TEMEL
5 ABDULLAH SAKA
6 HAYRİYE HACET
7 SANİYE AĞGÜL
8 ÇETİN KURTULUŞ
9 NURİTTİN DİNGAZ
10 LALE ERDOĞAN TUNÇER
MARDİN
1 MAHMUT DUYAN
2 ERKAN MEHMETOĞLU
3 ABDULVAHAP AY
4 ABDULKADİR TURAN
5 AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
6 ENGİN ORAL
MERSİN
1 CENGİZ GÖKÇEL
2 ALPAY ANTMEN
3 ALİ MAHİR BAŞARIR
4 NEVİN ZAİMOĞLU
5 MEHMET SAYDAM
6 CAVİDAN DEMİRAĞ
7 SEYİT ÖZANANAR
8 ALPER TURNA
9 ALPTEKİN ESER
10 DİLARA ÖZKINA
11 KENAN HAZAR
12 HİDAYET OĞUZ
13 SİBEL GAZİ TABEL
MUĞLA
1 MÜRSEL ALBAN
2 SUAT ÖZCAN
3 BURAK ERBAY
4 SÜLEYMAN GİRGİN
5 İBRAHİM ERTÜRK
6 EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
7 YAMAÇ KAYA
MUŞ
1 YILMAZ ÇETİNKAYA
2 YILDIRIM PAÇAL
3 CEMAL KOÇHAN
4 NUR MUHAMMED KARAHAN
NEVŞEHİR
1 FARUK SARIASLAN
2 FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
3 MEHMET BİLGİN
NİĞDE
1 ÖMER FETHİ GÜRER
2 AHMET OĞUZ ÖZMEN
3 NAGİHAN ESKİOĞLU
ORDU
1 SEYİT TORUN
2 MUSTAFA ADIGÜZEL
3 ONUR ÇAM
4 SEBANUR ÖZDEMİR
5 SAİT KAPICIOĞLU
6 NAZIM YİĞİT GÜNAY
OSMANİYE
1 BAHA ÜNLÜ
2 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
3 İRFAN ERDEM
4 HAKKI SAYMAN SAYGILI
RİZE
1 REMZİ KAZMAZ
2 AYSEL TAŞKIN
3 KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN
SAKARYA
1 ENGİN ÖZKOÇ
2 MEHMET SELÇUK
3 ELİF YAR
4 REFİK KARAKAŞ
5 MEHMET DERYA BAĞDAT
6 AYTÜL UŞAKLIGİL
7 GÖZDE NUR YILDIZ
SAMSUN
1 KEMAL ZEYBEK
2 NESLİHAN HANCIOĞLU
3 HÜSEYİN ŞAHİN
4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
5 MEHMET ÖZDAĞ
6 ARZU SABUNCU
7 MURAT ÇAN
8 YILMAZ KARAGÖZ
9 IŞIK ÖZKEFELİ
SİİRT
1 CAHFER SAKLAN
2 HİKMET AKAR
3 HASAN ALP
SİNOP
1 BARIŞ KARADENİZ
2 ERDİNÇ ŞİMŞEK
SİVAS
1 ULAŞ KARASU
2 SİNAN ÖZTÜRK
3 MALİKE EJDER YOLVEREN
4 ALİ BALTA
5 HASAN KILIÇ
ŞANLIURFA
1 AZİZ AYDINLIK
2 FETHİ YAMAÇ
3 CEM KARAKEÇİLİ
4 UĞUR MİZAN
5 BAKIR AYDOĞDU
6 HALAF AYYILDIZ
7 MAHMUT YAZAR
8 AHMET MÜSRİ
9 FARUK AKAN
10 SONGÜL ARSLAN
11 MUSTAFA EREN
12 AKİLE YEKTAŞ
13 İBRAHİM HALİL YARIŞ
14 KEMAL EŞSİZ
ŞIRNAK
1 SABRİ KUYTAN
2 ABDULKERİM VARLI
3 GÜNDÜZ ÖKTEN
4 OSMAN YEREN
TEKİRDAĞ
1 FAİK ÖZTRAK
2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
3 CANDAN YÜCEER
4 EMRE KÖPRÜLÜ
5 ADEM DALGIÇ
6 İSMAİL DOĞAROĞLU
7 GÜLFER ÜMİT
TOKAT
1 KADİM DURMAZ
2 HASAN EFE UYAR
3 ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
4 DURAN BELENE
5 GÜLPERİ COŞAR
TRABZON
1 AHMET KAYA
2 ABDÜL KADİR ÇELEBİ
3 HİKMET NURİ AYDIN
4 FERDA KUDUNOĞLU
5 İSMAİL KAYNAR
6 MERTCAN FERO
TUNCELİ
1 POLAT ŞAROĞLU
2 MESUT COŞKUN
UŞAK
1 ÖZKAN YALIM
2 İSMET AKIN
3 ALİ KARAOBA
VAN
1 MEHMET KURUKCU
2 FAHREDDİN ÇUYRAK
3 HALUK TERZİOĞLU
4 ŞANEL GÜLOĞLU
5 ERKAN KAÇMAZ
6 NEVZAT KOÇ
7 NERİMAN KARTAL
8 ŞAHİN ÖZTEKİN
YALOVA
1 ÖZCAN ÖZEL
2 ERTAN ŞENER
3 MEHMET GÜREL
YOZGAT
1 ALİ KEVEN
2 NADİR ÜNAL
3 RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
4 ŞAHİN BOZDEMİR
ZONGULDAK
1 ÜNAL DEMİRTAŞ
2 DENİZ YAVUZYILMAZ
3 UMUT BAŞOĞLU
4 MERVE KIR
5 ÇİĞDEM ŞEKERCİ
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