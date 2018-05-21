CHP'nin milletvekili adayları belirlendi

Kılıçdaroğlu, partisine adaylık başvurusunda bulunanlarla mülakat yapan Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Tekin Bingöl, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Faik Öztrak ile Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'la bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, siyasi partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini bugün en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirmeleri gerektiğinden, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü akşam saatlerine kadar partisinin milletvekili aday listesine son şeklinin verilmesi üzerinde çalıştı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önerdiği bazı isimler de listeye girdi.

- İnce'nin önerdiği isimler de var

Bu arada, MYK ve PM toplantıları süresince parti genel merkezine basın mensupları alınmadı.

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından PM üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren PM toplantısında da milletvekili listesi değerlendirildi.

Tutuklu bulunan eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, eski CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, KHK ile üniversiteden ihraç edilen anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun da CHP'in milletvekili aday listesinde yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekiline aday listesinde yeniden yer verildi.

- Bazı milletvekilleri liste dışı kaldı

Aralarında Haluk Pekşen, Mustafa Balbay, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Zeynep Altıok, Şenal Sarıhan, Musa Çam, Erdin Bircan, Hüsnü Bozkurt, Necati Yılmaz, Hilmi Yarayıcı, Niyazi Nefi Kara, Elif Doğan Türmen ve İlhan Cihaner'in de bulunduğu bazı milletvekilleri aday listesinde yer almadı.

Aday listesinde ismi olmayan diğer isimlerin ise eski CHP milletvekili Umut Oran, görevinden istifa eden Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Eskişehir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmenci olduğu ifade edildi.

PM toplantısında isimler üzerinde tartışmaların yaşandığı, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in bir konuşma yaparak listeye itiraz ettiği öğrenildi. Aksünger de listede yer bulamayan isimler arasında yer aldı.

Açıklanan seçim takvimi doğrultusunda, CHP'nin milletvekili aday listesi bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirilecek.

