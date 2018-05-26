CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İlk atacağımız adımlardan birisi bu. Adını da söyleyeyim, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumunu kuracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de düzenlenen CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bu ülkeyi seven her vatandaşın tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu toplantının demokrasi tarihinin en önemli toplantılarından biri olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partililerin kavgayı değil barışı savunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, partilerinin Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yürüyenlerin, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onu aşmak için mücadele edenlerin, hak, hukuk ve adalet diyenlerin, büyük dönüşümleri gerçekleştirenlerin, egemenliği halka millete verenlerin, 'ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen' diyenlerin, birlikte, kavgasız yürüyenlerin partisi olduğunu dile getirdi.

Herkese tarihi bir görev düştüğüne dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Türkiye, kavga değil, huzur istiyor. Türkiye, istibdat değil, hürriyet istiyor. Türkiye tek adam rejimi değil, demokrasi istiyor. Türkiye saraydan değil, halktan yana bir yönetim istiyor. Türkiye, mafya devleti değil, hukuk devleti istiyor. Türkiye, eşi dostu zenginleşmiş, kokuşmuş bir yolsuzluk düzeni değil, herkesin emeğinin, alın terinin karşılığını aldığı emekten yana bir Türkiye istiyor." diye konuştu.