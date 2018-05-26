CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çiftçi kardeşim, İnce'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamentoda ağırlığının olduğu bir Türkiye'de, senin borçlarının faizlerini son kuruşuna kadar sileceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de düzenlenen CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, vergi ve sigorta prim borcu zamanında ödendiğinde devletin en az 322 milyar lira az borçlanacağına işaret etti. Kılıçdaroğlu, kayıt dışı ekonominin büyük oranda azalacağını, kimsenin kaçak işçi çalıştırmayacağını, "vergi vermiyorum" demeyeceğini söyledi.

Katma değeri yüksek ürün üretenler için daha farklı koşullar ve sıfır faizli daha yüksek kredi imkanı sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, amacın, Türkiye'yi katma değeri yüksek ürün üreten, güçlü bir ülke haline getirmek olduğunu vurguladı.

Bunun sonucunda, ihracatın geleneksel ürünlerin dışına çıkacağını, katma değeri yüksek ürün üreten ve bunları ihraç eden, çok daha fazla gelir elde eden bir Türkiye'nin oluşacağını belirten Kılıçdaroğlu, "En geç 5 yıl içinde ülke orta gelir tuzağını aşacak ve Türkiye'de kişi başına gelir en az 15 bin dolar olacak." diye konuştu.