CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net 2 bin 200 lira ve vergisiz olacak. En düşük emekli aylığı bin 500 lira olacak. Ramazan ve Kurban bayramındaki iki maaş ikramiye vaadimiz aynen devam ediyor." dedi. Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de düzenlenen CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek 50 yılı, 100 yılı düşünenlerin Türkiye'yi yönetmesi gerektiğini belirterek, eğitimde neler yapacaklarını anlattı. Türkiye'de 16 yılda 14 kez eğitim politikasının değiştiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Eğitim, bir kişinin iki dudağına teslim edilmiş durumda. Oysa eğitim ciddi bir iştir. Türkiye'nin geleceği söz konusu." ifadesini kullandı. "Çocuklarımızın yüzde 90'ı niteliksiz okullara gidiyor." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Sevgili veliler çocuğunuzu düşünüyorsanız size söylüyorum. 16 yıl iktidara getirdiniz, 16 yıl sonunda bu ülkenin çocukları niteliksiz okullara gidiyor. Eğitim milli bir politikadır, bizim eğitim konusunda çok daha tutarlı politikalar geliştirmemiz lazım. Çocuklara analitik düşünme ve sorgulama yeteneği kazandıracağız. Bütün mahallelerde ücretsiz kreş kuracağız. İlköğretimde eğitimi tam zamanlı yapacağız. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini çocuklarımıza vereceğiz. Birleştirilmiş sınıf ayıbına son vereceğiz. Rantiye sınıfının eğitimde sorunu yok, onların çocukları istediği yere gidiyor. Peki garibanın çocuğu nereye gidecek? O çocuklara çağdaş bir eğitim zemini hazırlamak benim boynumun borcudur, ben bunu yapacağım. Taşımalı eğitime son vereceğiz, en geç iki yılda yurt sorununu çözeceğiz. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri açacağız. Buraya giden çocuklarımız en az 6 yıl okuyacak, kendi alanlarında staj yapacak. Dolayısıyla hiçbir OSB'nin yöneticisi 'ben nitelikli eleman bulamıyorum' diyemeyecek. Nitelikli eleman buralarda yetişecek. Bir yıl içinde 180 bin öğretmeni atayacağız. Kadrolu sözleşmeli öğretmen ayıbı var. Bu ayıbı da kaldıracağız, öğretmen öğretmendir. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. 'Parayı nereden bulacaksın diyorlar?' rantiyeye parayı buluyorsun, öğretmene gelince yok."

Kendilerinin daha önce defalarca kanun teklifi verdiği "polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin yıllardan beri talebi olan 3600 ek gösterge düzenlemesi"nin iktidar partisinin beyannamesine konduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çıkar bir kararname, 3600 ek göstergeyi herkese ver. Bizim vaatlerimizin iktidar partisinin seçim bildirgesine girmesi bizi mutlu eder." dedi. - "Öğretmenin kanunu olacak Eğitim konusundaki vaatlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, öğretmenleri toplumun en saygın kişileri yapacaklarını ayrıca "Öğretmenler Meslek Kanunu" diye ayrı bir kanun çıkaracaklarını söyledi. YÖK'ü kaldıracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracaklarını belirterek, bu bakanlık sayesinde insanların hayatın her alanını okuyacaklarını bildirdi. Bir diğer başlığın ise "toplumsal barış" olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "İster adına 'Kürt sorunu' deyin, ister başka bir şey 35-40 yıldır çözülemeyen bir sorun var. Bu sorunu çözecek olan siyasilerdir, sorunun çözüm adresi de TBMM'dir. Bu kadar açık bu kadar net söylüyorum." diye konuştu.

Çözüm şekillerini açıklarken, inançlar üzerinden, kimlikler üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsana insan olduğu için değer vereceğiz. İnsanı baş tacı yapacağız. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, her vatandaşa eşit davranacağız. Ben hangi haklara sahipsem, Hakkari'deki de Rize'deki de Tekirdağ'daki de aynı hakka sahip olacak. Size açık bir soru soruyorum: Bu sorunu kim çözer? Cevap çok basit; demokrasiye inanan terörle mücadeleden ödün veremeyen o sorunu çözer. 16 yıldır çözemediler, sözümüz söz, 4 yıl içinde çözeceğiz. Sorunu çözmek için 4 temel ilkemiz var. Bu sorunu çözmek için yola çıkanlar samimi ve dürüst olacak. İkinci kuralımız, gizli kişisel bir ajandaya sahip olmayacaksın. Üçüncüsü, millete hesabını veremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayacaksınız. Dört, millete her aşamada bilgi vereceksiniz. Bütün bunları yaparken demokrasiye birlikte yaşamaya inanacaksınız. Eğer bunları yaparsanız bütün sorunları çözersiniz."

- Yurtta Barış Dünyada Barış Bir diğer sorun alanının dış politika olduğuna dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, dış politikanın bir devlet politikası olmak zorunda olduğuna değindi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bu dış politikanın ana ekseni Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çizilmiştir; 'Yurtta Barış Dünyada Barış.' Bu kural, bugün dünyanın bütün saygın ülkeleri tarafından uygulanmaktadır. Biz bu kurala uyacağız, dış politikayı yine akılcı yöntemlerle oluşturacağız. Bütün komşularımızla barış için de yaşayacağız. Maceracı, kavgacı, mezhepçi bir dış politika yürütüldü. Türkiye bunu hak etmiyor, Arap, Ezidi, Kürt kardeşlerimiz Türkmen kardeşlerimiz büyük acılar yaşadı. Oysa ortak tarihimiz kültürümüz var, kavgayı değil barışı öne çıkarmamız lazım." Bu dönemde Dışişleri Bakanlığının tamamen devre dışı bırakıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde bir yıl içinde bütün komşularla barışacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Filistinlilere uygulanan vizeyi kaldıracağız. Bizim onurumuzu zedeleyen bir anlaşma yapıldı, gece yarısı 01.30'da, Mavi Marmara anlaşması. O anlaşmayı iptal edeceğiz. 9 vatandaşımızın hakkını sonuna kadar gözeteceğiz. AB fasıl açacak mı açmayacak mı beklemeyeceğiz. Tam demokrasi için ne gerekiyorsa tamamını geçireceğiz. Önemli bir şeyi gerçekleştireceğiz, Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı'nı kuracağız. Türkiye, İran, Irak ve Suriye kurucuları olacak. 4 devlet barış içinde yaşayacak. Bu dört devlete kendi sorunlarını çözebilecek kapasiteye sahip değil mi? Biz bunu yapacağız, Ortadoğu'yu bir barış limanını dönüştüreceğiz. Eğer dört ülke böyle bir potansiyeli hayata geçirdiği zaman sosyal, ekonomik, olarak da büyük bir iş birliğinin önü açılmış olacak."

İnsanların telefonda rahat konuşamadıklarını ve korktuklarını iddia eden Kılıçdaroğlu, ülkeye tam anlamıyla demokrasi getireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kesinlikle OHAL kalkacak. Siyaseti kirlilikten arındıracağız, siyasi ahlak kanunu çıkacak. Tüm hukuk sisteminin darbe hukukundan arındıracağız, devlette liyakat sistemini egemen kılacağız, yargı bağımsız ve tarafsız olacak. Savcı, avukat hangi düzeydeyse savcı da o düzeyde olacak. Cumhurbaşkanı dahil hiçbir makam denetimsiz olmayacak. Madem devletin parasını harcıyorsun, hesabını vereceksin." dedi. - "Medya özgür olacak" Herkesin can ve mal güvenliğinin olacağını, suç üstü halleri hariç tutukluluğun esas olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, medyanın özgür olacağını ve özgürlüğünün evrensel etik kurallar çerçevesinde sınırlanacağını, medya patronlarının medya dışında başka bir alanla uğraşmayacağını belirtti. Medya çalışanlarının tamamının zorunlu olarak sendikalı olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, haberi yazan gazetecinin patronuna karşı da özgür olması gerektiğini ifade etti.

Devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini yeniden inşa edeceklerinin sözünü veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, gizli tanık, muhbir uygulamalarına izin vermeyeceklerini aktardı. Cumhurbaşkanının tarafsız olacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağını, 3 bin kişilik koruma ordusuyla gezmeyeceğini, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün nasıl geziyorsa cumhurbaşkanı seçildiğinde de aynı koşullarda gezeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, kanun hükmünde kararname olaylarına son vereceklerini, barış akademisyenlerinin en kısa zamanda üniversitelerine döneceklerini ifade etti. Yargıya erişimin önündeki engelleri kaldıracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, bütün mağdurların mahkemelere başvurabileceğini, örgütlenmenin özgürlüğü önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını, emeklilere de sendika kurma hakkı vereceklerini anlattı. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımı kaldıracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, Şehit Yakını ve Gaziler Yüksek Kurulu oluşturacaklarını, şehit yakını ve gazilerin o makama başvurup, bütün sorunları orada çözeceklerini bildirdi.

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- Muhtarlıklar kurumsallaştırılacak Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların kurumsallaştırılacağını, muhtarların yeri, elemanı, bütçesi olacağını, sosyal yardımların muhtarlar eliyle dağıtılacağını söyledi. Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik şartının uygulamaya konulacağını aktaran Kılıçdaroğlu, toplumsal yaşamda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için bir kadın bakanlığının kurulacağını vurguladı. Meclis'te Gençlik İhtisas Komisyonunun oluşturulacağını da ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Din ve vicdan özgürlüğü olacak, toplumsal uzlaşma ile yeni sivil bir anayasa yapacağız. Bunları yaparsak ne olur? Hepsini yaptığımız zaman bir Türkiye düşünün. Önce şu olur dünyada hiçbir ülke dönüp Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerine 'Sizde demokrasi yok' diyemez. Bundan daha değerli ne olabilir? Dünyanın bütün devletleri Türkiye Cumhuriyeti'ne bakacaklar 'Evet, bu ülkede demokrasi var' diyecekler. Türkiye beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçecek." - Türkiye bölgesinin en çok yatırım yapan ülkesi olacak Dış politikada barışçıl bir politika izleyeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Ortadoğu, Kafkasların ve Balkanların en çok yatırım yapan ülkesi olacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu, bölgenin kalkınmasına, büyümesine destek verileceğini, hazırladıkları projelerle bölgenin dünyada yeni bir eksen olarak ortaya çıkacağını söyledi.