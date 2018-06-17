CHP'nin sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın İnce, inşallah cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda İran, Irak ve Suriye'yi ziyaret edecektir, barışı sağlayacaktır. O zaman göreceksiniz Ortadoğu'da barış olur mu olmaz mı? Terör olur mu, olmaz mı? Tamamını bitireceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar toplantısına katıldı. Konuşmasında, günlük sıcak siyasetin içine girmek istemediğini ama doğru bilgilerle vatandaşın önüne çıkmak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken bilgimizle, birikimimizle sandığa gitmeliyiz. Elimizi vicdanımıza koyarak oy kullanmalıyız. Eğer sandığa ön yargıyla giderseniz, ne olursa olsun ben bu partiye oy vereceğim derseniz, Türkiye'nin gidişini biraz daha kötüye götürürsünüz." değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yeni bir hamle yapması, yeni bir çığır ve sayfa açması ve yorgunluktan çıkması gerektiğini söyledi. CHP iktidarında en düşük emekli aylığının net bin 500 lira olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Sözümüz söz." diye konuştu.

Bu rakamın büyük para olmadığını bildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Ama bin 500 liranın altında emekli aylığı alan 1 milyon 644 bin emeklimiz var. Ayda 300 lira, 500 lira, 700 lira ile geçinilir mi? Geçinilmez. Pazartesi günü herhangi bir vatandaş asgari ücret üzerinden gidip, SGK'ye dilekçe verip, ben emekli olmak istiyorum dediğinde bağlanacak emekli aylığı 718 lira 69 kuruş. Peki 1 Ekim 2008'den önce gidip dilekçe verseydi bin 822 lira emekli aylığı alacaktı. 2008'den önce emekli olan bin 822 lira, bugün emekli olan 718 lira 69 kuruş emekli aylığı alacak. İnanmıyorsanız asgari ücret üzerinden prim ödeyip emeklilik hakkını kazanan bir vatandaşı alın SGK'ye gidin ve emeklilik dilekçesini versin, emekli aylığı kaç lira bağlanacak?" Kılıçdaroğlu, 2008'de sosyal güvenlikte reform yapıldığını anımsatarak, reformun emeklinin aylığı kesilerek yapıldığını ileri sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sadece işçiler için değil. Esnaf 840 lira alacak bugün. Daha önce olsaydı bin 800 lira alacaktı. Tarım Bağ-Kur'lusu bugün 621 lira alacak, daha önce olsaydı bin 260 lira alacaktı. Yani emeklinin sırtından sözde reform yaptılar, aylığını her ay biner lira keserek." diye konuştu.

- "Hiç kimsenin endişesi olmasın" "Emekliye iki maaş ikramiye" vaadinde kıyamet koparıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bayramda kısmen de olsa verdiler. Bazılarına daha düşük, bazılarına hiç vermediler. Özellikle banka emeklilerine vermediler ama benim sözüm sözdür, Allah'ın izniyle Muharrem İnce cumhurbaşkanı, parlamentoda Millet İttifakı çoğunluğu aldığında bunların tamamını yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın." sözlerini kullandı. Ekonomideki sorunlara değinen Kılıçdaroğlu, işsizliğin alıp başını gittiğini ve işsizlik rakamının 7 milyona yaklaştığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, eğitimde de sorunlar bulunduğunu anlatarak, annenin çocuğunu hangi okula göndereceğini ve çocuğunun da hangi sınava gireceğini bilmediğini söyledi. Eğitim politikasının 16 yılda 14 defa değiştiğini belirten Kılıçdaroğlu, eğitimde çocuklarını kobay olarak kullanan hiçbir devlet bulunmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, eğitimin tepeden tırnağa değişmesi, akılcı olması ve eğitimde birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilmesi gerektiğini bildirdi.

"Nerede bir öğrenci varsa orada okul ve öğretmen de olacak." diyen Kılıçdaroğlu, taşımalı eğitime son vereceklerini dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ülkede on binlerce çocuğun sabah kahvaltısı yapmadan okula gittiğini ve yine on binlerce ailede babaların çocuklarına harçlık verecek para bulamadığını değerlendirerek, "Bir devlet kendi çocuğunu sabahleyin beslemiyorsa, ona bir öğle yemeği vermiyorsa batsın o devlet. Tefeciye verirsin 151 milyar dolar, kendi çocuğun aç, ona bir sabah kahvaltısı bile veremezsin. Olmaz. Vereceğiz." dedi. - "Yurtta barış, dünyada barış" Dış politikada duvara toslandığını ve Türkiye'nin herkesle kavgalı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çıkarlarını önceleyeceklerini, barış endeksli bir dış politika güdeceklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış." sözünü anımsatarak, bu konuda egemen güçleri kaygılandıracak ve kısa adı OBİT olan Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurma projeleri olduğunu bildirdi. Türkiye, İran, Suriye ve Irak'ın bu teşkilatın kurucusu olacağını bildiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Dört ülkenin devlet başkanları bir araya gelecekler. Bizim ülkede niye kavga, terör oluyor? Niye egemen güçler burada Müslüman kanı akıtıyor? Niye biz dört devlet bir araya gelip, kendi derdimizi çözemiyoruz? Sayın İnce, inşallah cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda bu dört ülkeyi de ziyaret edecektir, barışı sağlayacaktır. O zaman göreceksiniz Ortadoğu'da barış olur mu olmaz mı? Terör olur mu, olmaz mı? Tamamını bitireceğiz. Bu teşkilata arzu ederse Lübnan, Filistin, Mısır, Libya'yı da alacağız. Herkesi alacağız. Bölgede güçlü bir işbirliği teşkilatı oluşturacağız. Ana aktörleri dört ülke olacak ve biz Ortadoğu'da barışı getireceğiz. Ortadoğu'ya barışı getirmek şu anlama gelir, terörü sonlandıracağız, bizim iş dünyamız Ortadoğu'nun yeniden inşasına başlayacak. Londra'ya gidip para ağlarına yalvarmayacağız, yakarmayacağız, bize borç ver demeyeceğiz. Alnımızın teriyle Ortadoğu'da kazandığımız bütün milyar dolarları Türkiye'ye getireceğiz ve Türkiye'ye dolar yağacak." Bunların kavgayla değil, akılla olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Orada yaşayanların aşağı yukarı tamamı da bizim akrabamız. Burada da Araplar, Kürtler, Ezidiler, Türkmenler var. Niye bunlar birbirini öldürüyor? Hiç kimsenin ölmediği ama herkesin huzur içinde yaşadığı bir coğrafyayı yeniden inşa edebiliriz." diye konuştu.

- "Siyasetin namusu budur" Kılıçdaroğlu, asgari ücreti Ocak 2019'dan itibaren net 2 bin 200 lira yapacaklarının altını çizdi. Bunları söylediğinde, "Ey Kılıçdaroğlu parayı nereden bulacaksın?" diye sorduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, 27,5 yıl kamuda görev yaptığını, verginin nasıl toplandığını ve bütçenin nasıl yapıldığını gayet iyi bildiğini söyledi. Siyaset kurumunun vergilerin nereye harcandığının hesabını vermek zorunda olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Vermediği takdirde nereye gitti bu para? Keban, Atatürk Barajı yapsalar, diyeceğim ki şu kadar oraya gitti. Telekom yapsalar diyeceğim ki oraya gitti. Belki yol, köprü yapıyoruz diyecekler. Osmangazi projesi 10 milyar dolar, üçüncü havalimanı 35 milyar dolar. Onu daha sonra ödeyeceğiz hep beraber. Yap-işlet-devret. Bir tek burada bizim finanse ettiğimiz Marmaray var. O da 1 milyar 75 milyon lira. Toplanan paraların nerelere harcandığının namuslu bir siyaset tarafından kamuoyuna açıklanması lazım. Siyasetin namusu budur, özü budur."