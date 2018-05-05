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"CHP'nin sonunda aday bulması çok sevindirici"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "(CHP'nin Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesi) Hayırlı olsun, sonunda bir aday bulmaları çok sevindirici. Hakikaten ülke olarak merakla bekliyorduk, bu işin sonu ne olacak diye. Biraz 'arkası yarın' hikayesine dönüşmüştü" - "Muharrem İnce'nin adaylığının parti içinde nasıl karşılandığı konusunda kulağımıza gelen duyumlar var. Parti içi birtakım mesajların cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden verilmesi çok dikkat çekici"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP'nin Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin, "Hayırlı olsun, sonunda bir aday bulmaları çok sevindirici. Hakikaten ülke olarak merakla bekliyorduk, bu işin sonu ne olacak diye. Biraz 'arkası yarın' hikayesine dönüşmüştü." dedi.

Karaaslan, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gazetecilere, CHP'nin Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin haftalardır cumhurbaşkanı adayı bulmak için çalıştığını belirten Karaaslan, "Hayırlı olsun, sonunda bir aday bulmaları çok sevindirici. Hakikaten ülke olarak merakla bekliyorduk, bu işin sonu ne olacak diye. Biraz 'arkası yarın' hikayesine dönüşmüştü. Çalmadık kapı, görüşmedik kimse bırakmadılar sanıyorum. En sonunda bir karar kıldılar. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

CHP'nin bu kararı nasıl aldığını Türk milletinin gördüğünü, 24 Haziran'da gereken cevabı vereceğini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"İttifak Türkiye için önemli. İttifaklar bu ülkenin geleceği konusunda, bu vatanın, bu bayrağın daha da yükselmesi konusunda bir ortaklığı ifade etmekte ama bir de vitrinde öne çıkamayan, yani kapalı kapıların arkasında gerçekleşen ittifaklar var. Onlar ittifakın anlamını anlayamamış veya farklı anlamış ortaklıklar. Millet bunun hepsinin farkında. Ben Türkiye'de son birkaç haftadır yaşananları görünce şükrediyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Bu ülkede cumhurbaşkanlığı denince akla gelen ilk isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah bu konuda diğer partilere yaşadıkları süreçte sabırlar versin. Çünkü Muharrem İnce'nin adaylığının parti içinde nasıl karşılandığı konusunda kulağımıza gelen duyumlar var. Parti içi birtakım mesajların cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden verilmesi çok dikkat çekici."

Karaaslan, AK Parti'nin milletin öngörüsüne ve siyaseti okumasına her zaman çok güvendiğine işaret ederek, Türk milletinin kendilerini hiç yanıltmadığını, bunun gereğini de 24 Haziran'da sandıkta yapacağını bildirdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Cumhurbaşkanı adayı muharrem ince Samsun

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