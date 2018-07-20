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"CHP'nin tepeden tırnağa yenilenmesi lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel: - "Bundan önce 9 kez olduğu gibi aynı yoldan giderek, aynı şeyleri yaparak, aynı insanlar ve kadrolarla seçimlere gidersek çıkacağımız yer yine aynı yerdir"

İZMİR (AA) - Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, partisinin kadrolarının yenilenmesi gerektiğini düşündüğü için olağanüstü kurultayın yapılması için imza verdiğini söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerini daha önce girdikleri tüm seçimlerde olduğu gibi kaybettiklerini belirtti. CHP'nin parti tüzüğü ve programının mutlaka değişmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

"Benim kişisel görüşüm, partide herhangi bir çatışma yaratmadan hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de son seçimde büyük bir heyecanla umut yaratan Muharrem İnce'nin birlikte partide çalışarak yönetmeleri gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, parlamentoya odaklanabilir, partinin grup başkanı olur. İnce'de genel başkan olarak Türkiye'yi dolaşır, çok daha başarılı sonuçlar alırız."

- "Aynı şekilde seçimlere girersek yine kaybederiz"

Yüksel, partisinin iktidar olmasını istediğini, bunun için tüm siyasi hayatı boyunca mücadele verdiğini aktararak "partinin tepeden tırnağa yenilenmesi gerektiğini" ifade etti.

Alaattin Yüksel, "Yoksa bundan önce 9 kez olduğu gibi aynı yoldan giderek, aynı şeyleri yaparak, aynı insanlar ve kadrolarla seçimlere gidersek çıkacağımız yer yine aynı yerdir. Kadroların yenilenmesi gerektiğini düşündüğüm için imza verdim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce son derece olumlu adımlar attığını ancak çok çalışarak iyi sonuçlar alınamadığını gördüklerini dile getiren Yüksel, partinin kırılmadan, parçalanmadan yeni bir yapılanmayla yerel seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanmak üzere olduğunu savunan Yüksel, "Pazartesi ya da salı günü işin sonucu alınmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tabanın değişim talebini gördüm"

CHP'de olağanüstü kurultay için imza veren bir diğer isim ise Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan oldu. Özkan, yazılı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Örgütümüzden gelen talepler doğrultusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerin sonucunda 24 Haziran'da seçimde ve sonrasında partimizin tabanında görmüş olduğumuz 'değişim' talebini, ilk seçimde Gaziemir'de, İzmir'de ve tüm Türkiye'de CHP iktidarının, halkın iktidarının kurulması bilincini, kapı kapı çalışan kadınlarımızın, sokak sokak koşturan gençlerimizin, halkı dinleyen, seçmenle bire bir iletişimde olan yönetim kurulumuz ve meclis grubumuz, kısacası örgütümüzün büyük çoğunluğunun bizleri 'kurultay delegesi' olmamız sebebiyle partimizin ve ülkemizin geleceği adına sorumluluk almaya çağırmasına kayıtsız kalmamız beklenemezdi."

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