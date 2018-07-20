"CHP'nin tepeden tırnağa yenilenmesi lazım"

İZMİR (AA) - Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, partisinin kadrolarının yenilenmesi gerektiğini düşündüğü için olağanüstü kurultayın yapılması için imza verdiğini söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerini daha önce girdikleri tüm seçimlerde olduğu gibi kaybettiklerini belirtti. CHP'nin parti tüzüğü ve programının mutlaka değişmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

"Benim kişisel görüşüm, partide herhangi bir çatışma yaratmadan hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de son seçimde büyük bir heyecanla umut yaratan Muharrem İnce'nin birlikte partide çalışarak yönetmeleri gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, parlamentoya odaklanabilir, partinin grup başkanı olur. İnce'de genel başkan olarak Türkiye'yi dolaşır, çok daha başarılı sonuçlar alırız."

- "Aynı şekilde seçimlere girersek yine kaybederiz"

Yüksel, partisinin iktidar olmasını istediğini, bunun için tüm siyasi hayatı boyunca mücadele verdiğini aktararak "partinin tepeden tırnağa yenilenmesi gerektiğini" ifade etti.