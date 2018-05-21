CHP'nin Uşak milletvekili adayları belli oldu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak genel seçimdeki milletvekili adayları belirlendi. 3 vekil çıkaran Uşak'ta, mevcut milletvekili Özkan Yalım, 3'üncü sıradan aday listesine girdi.
CHP'nin Uşak'taki milletvekili adayları listesinde İsmet Akın, 1'inci sırada yer alırken, Ali Karaoba 2'nci, mevcut milletvekili Özkan Yalım ise 3'üncü sıradan milletvekili adayı oldu. 7 Haziran seçiminde 2'nci sıradan, 1 Kasım seçiminde de 3'üncü sıradan aday gösterilen; ancak haksızlık yapıldığı gerekçesiyle adaylıktan çekilen İsmet Akın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde 1'inci sıradan aday gösterildi. Önceki dönem Uşak İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Ali Karaoba, 2'nci sıradan aday gösterilirken, mevcut milletvekili Özkan Yalım ise 3'üncü sırada yer bulabildi.
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