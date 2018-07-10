HABER

CHP'nin yeni dönem planı "Mecliste etkin muhalefet"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

CHP, dün resmen başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde TBMM'de etkin bir muhalefet yürütmeyi planlıyor - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ciddi ve bilgiye dayalı bir muhalefet" rotası çizdiği CHP, bundan sonraki süreçte izlenecek stratejiye ilişkin bir yol haritası üzerinde çalışıyor - "Daha güçlü bir demokrasi mücadelesi" söylemiyle yola çıkan parti, grubundaki 146 milletvekiliyle etkili bir siyaset izlemeyi, Meclisi aktif bir şekilde çalıştırmayı amaçlıyor

MEHMET TOSUN - CHP, dün resmen başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde TBMM'de etkin bir muhalefet yürütmeyi planlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında "hayır" diyen ve "güçlü parlamenter sistemi" savunan CHP, sistem değişikliğinin ardından yeni yasama dönemine hazırlanıyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ciddi ve bilgiye dayalı bir muhalefet" rotası çizdiği CHP, bundan sonraki süreçte izlenecek stratejiye ilişkin bir yol haritası üzerinde çalışıyor.

"Daha güçlü bir demokrasi mücadelesi" söylemiyle yola çıkan parti, grubundaki 146 milletvekiliyle etkili bir siyaset izlemeyi, Meclisi aktif bir şekilde çalıştırmayı planlıyor.

"Millet İttifakı"nın ortakları İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yeni dönemde yakın diyaloğunu sürdürecek CHP, "geniş tabanlı, yapıcı ve yol gösterici" bir muhalefet yapacak.

Bu kapsamda, CHP'nin ve "Millet İttifakı"nın 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranlarını analiz edip yetkili kurullarında bunu ele alarak işe başlayan parti, "hiçbir ayrım yapmaksızın vatandaşın sorunlarını Meclise taşımaya" devam edecek.

Milletvekili çıkaramadığı illerdeki seçmene da ulaşmayı hedefleyen parti, TBMM'de bu yönde siyaset izleyerek, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini sık sık Meclis kürsüsünden dile getirecek.

- Yakın zamanda yerel seçim çalışmalarına start verecek

Geniş tabanlı bir "demokrasi ittifakı" oluşturmak isteyen CHP, vatandaşlarla, sivil toplum örgütleriyle ve kanaat önderleriyle daha sık bir araya gelecek.

Parti örgütlerinin halkla bire bir temas kuracağı bu süreçte, sokağın nabzı tutularak, demokratik tepkiler her alanda ifade edilecek.

Yakın zamanda yerel seçim çalışmalarına start verecek olan parti, özellikle büyükşehirlerde yaşayan seçmenlerin dikkatini çekecek adımlar atacak.

Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği hedef doğrultusunda Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa ve Antalya belediyelerini almaya çalışacak olan parti, belediye başkan adaylarını eylül ayına kadar açıklayacak, ardından alanlara inecek.

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyorBaşbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklamaSon dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP etkin muhalefet TBMM

En Çok Okunan Haberler

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

İlginizi Çekebilir

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yıllar önce verdiği demeç ortaya çıktı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yıllar önce verdiği demeç ortaya çıktı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama

Yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk icraatı belli oldu! Açılışına katılacak

Yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk icraatı belli oldu! Açılışına katılacak

Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.