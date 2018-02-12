HABER

CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu. Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Hamzaçebi getirildi.

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu. Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Hamzaçebi getirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

İYİ Parti Datça kongresini yaptı

İYİ Parti Datça kongresini yaptı

CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

'AKP'li vekiller MHP'nin bu tavrından çok rahatsız' Flaş kulis!

'AKP'li vekiller MHP'nin bu tavrından çok rahatsız' Flaş kulis!

Öz; “Nazilli’ye 3 yılda 136 milyonluk yatırım yaptık”

Öz; “Nazilli’ye 3 yılda 136 milyonluk yatırım yaptık”

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.