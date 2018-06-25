CHP'nin yeni yüzleri

BARIŞ GÜNDOĞAN - MEHMET TOSUN - Kesin olmayan sonuçlara göre 146 milletvekilliği kazanan CHP'de Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, Mehmet Ali Çelebi, Fethi Açıkel, Sera Kadıgil ve Yunus Emre parlamentoya giren yeni isimler arasında yer aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını koruyan CHP, bu seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 146 milletvekilliği kazandı.

CHP bu dönem ilk kez ve uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı illerde başarı sağladı.

24 Haziran seçimleri ile CHP, hiç milletvekili çıkaramadığı yerlerde temsil edilme şansına sahip olurken, il olduktan sonra hiç milletvekili çıkaramadığı Karabük'te milletvekili çıkardı. Karabük'te Hüseyin Avni Aksoy CHP'den seçildi.

CHP, 12 Eylül 1980'den sonra milletvekili çıkaramadığı Elazığ, Nevşehir ve Kütahya gibi yerlerde de temsil hakkı elde etti.

Geçtiğimiz seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den milletvekili olan Gürsel Erol, bu kez Elazığ'dan CHP'ye milletvekilliği kazandırdı. CHP, Nevşehir'de Faruk Sarı Aslan, Kütahya'da ise Ali Fazıl Kasap ile milletvekilliği kazandı.