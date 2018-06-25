HABER

CHP'nin yeni yüzleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre 146 milletvekilliği kazanan CHP'de Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, Mehmet Ali Çelebi, Fethi Açıkel, Sera Kadıgil ve Yunus Emre gibi isimler parlamentonun yeni yüzleri oldu - Karabük'ten ilk kez milletvekili çıkaran CHP, 12 Eylül 1980'den sonra da milletvekili alamadığı Elazığ, Nevşehir, Kütahya gibi yerlerden de milletvekili çıkarmayı başardı - CHP'nin MİT tırları davası kapsamında tutuklanan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan yeniden seçildi - Eski başbakan yardımcılarından Abdüllatif Şener CHP'nin Konya Milletvekili olurken Saadet Partisinin CHP'ye önerdiği isimlerden Cihangir İslam, Hüseyin Emre Bağce ve Abdülkadir Karaduman da partinin milletvekilleri arasında yer aldı

BARIŞ GÜNDOĞAN - MEHMET TOSUN - Kesin olmayan sonuçlara göre 146 milletvekilliği kazanan CHP'de Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, Mehmet Ali Çelebi, Fethi Açıkel, Sera Kadıgil ve Yunus Emre parlamentoya giren yeni isimler arasında yer aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını koruyan CHP, bu seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 146 milletvekilliği kazandı.

CHP bu dönem ilk kez ve uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı illerde başarı sağladı.

24 Haziran seçimleri ile CHP, hiç milletvekili çıkaramadığı yerlerde temsil edilme şansına sahip olurken, il olduktan sonra hiç milletvekili çıkaramadığı Karabük'te milletvekili çıkardı. Karabük'te Hüseyin Avni Aksoy CHP'den seçildi.

CHP, 12 Eylül 1980'den sonra milletvekili çıkaramadığı Elazığ, Nevşehir ve Kütahya gibi yerlerde de temsil hakkı elde etti.

Geçtiğimiz seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den milletvekili olan Gürsel Erol, bu kez Elazığ'dan CHP'ye milletvekilliği kazandırdı. CHP, Nevşehir'de Faruk Sarı Aslan, Kütahya'da ise Ali Fazıl Kasap ile milletvekilliği kazandı.

Adıyaman, Karaman, Kırıkkale, Kastamonu, Şanlıurfa ve Yozgat'ta en son 22. Dönem'de milletvekili çıkaran CHP, 24 Haziran seçimleri ve "Millet İttifakı" ile tekrar Mecliste temsil edilebilecek.

Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, Karaman'da İsmail Atakan Ünver, Kastamonu'da Hasan Baltacı, Şanlıurfa'da Aziz Aydınlık, Yozgat'ta ise Ali Keven CHP'nin yeni milletvekilleri oldu.

- CHP'nin yeni yüzleri de Meclis'te

Aralarında Ergenekon davasında yargılanan kara pilot teğmen Mehmet Ali Çelebi ile eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da bulunduğu yeni isimler de CHP listelerinden Meclise girdi.

Çelebi ve Beko, İzmir 1. Bölge Milletvekilleri olurken, KHK ile ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Avukat Sera Kadıgil ve eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yunus Emre, İstanbul'dan milletvekili seçildi.

Eski başbakan yardımcılarından Abdüllatif Şener, CHP'nin Konya milletvekili oldu.

Saadet Partisinin CHP'ye önerdiği isimlerden Cihangir İslam ve Hüseyin Emre Bağce İstanbul'dan, Abdülkadir Karaduman ise Konya'dan CHP milletvekili oldu.

CHP'nin MİT tırları davası kapsamında tutuklanan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan yeniden seçildi.

Eski büyükelçilerden ve CHP'nin genel başkan yardımcılarından Ahmet Ünal Çeviköz de İstanbul'dan yeni seçilen isim oldu.

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
Muğla'da MHP tek vekilini İYİ Parti'ye kaptırdıMuğla'da MHP tek vekilini İYİ Parti'ye kaptırdı
Akşener, Ahlat’ta umduğunu bulamadıAkşener, Ahlat’ta umduğunu bulamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Milletvekili

En Çok Okunan Haberler

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İlginizi Çekebilir

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.