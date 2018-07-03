"CHP'ye, Muharrem İnce'ye gönül verenler hayal kırıklığı yaşadı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP'ye, Sayın Muharrem İnce'ye gönül verenler seçim akşamı bir hayal kırıklığı yaşadı. Aslında yeni bir başlangıç var. Artık bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor." dedi.
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den yeniden Malatya milletvekili seçilen Ağbaba, beraberindekilerle Malatya Adliyesine gelerek İl Seçim Kurulu Müdürü Hanifi Orhan'dan mazbatasını aldı.
Ağbaba, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'da başarılı bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Seçim sonuçlarını değerlendiren Ağbaba, "CHP'ye, Sayın Muharrem İnce'ye gönül verenler seçim akşamı bir hayal kırıklığı yaşadı. Aslında yeni bir başlangıç var. Artık bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor. Yeniden umutlanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmamız gerekiyor. Son derece vahim, kötü olaylarla karşı karşıyayız. CHP olarak yine Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, Türkiye'nin Avrupa standartlarında bir demokrasiyle yönetilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.
Ağbaba, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi ve dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin de "Bu bir zihniyet sorunudur. Bu sorunun aşılması gerekiyor." ifadesini kullandı.
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var
115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı
Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?
Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 2 yorum