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CHP'ye öğretmen aday

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Yalova Milletvekili İnce, fizik öğretmeni - İnce, CHP'nin 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı ile bu yıl gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmuş ancak kazanamamıştı - Adaylığı ilan edilen İnce'nin ayrıca bugün doğum günü

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, fizik öğretmeni.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP tarafından cumhurbaşkanlığı için aday gösterilen İnce, 4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde Şerif ve Zekiye İnce çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik yapan İnce, bir süre Yalovaspor'un basın sözcüğü ve Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği İl Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova Milletvekili olarak TBMM'ye giren ve sonraki seçimlerde de milletvekili seçilen İnce'nin ''Tatanka, Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz, 1 İleri 5 Geri ve Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu'' adlı 4 kitabı bulunuyor.

İnce, CHP'nin 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı ile bu yıl gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday oldu ancak kazanamadı.

Ülkü İnce ile evli olan Muharrem İnce'nin Salih Arda adında bir oğlu bulunuyor.

Bugünün İnce için ayrı bir önemi daha bulunuyor. İnce, 54 yıl önce bugün dünyaya gelmişti.

CHP'ye öğretmen aday

- CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Yalova Milletvekili İnce, fizik öğretmeni - İnce, CHP'nin 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı ile bu yıl gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmuş a

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
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CHP muharrem ince

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