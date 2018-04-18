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CIA Direktörü Pompeo’dan Kuzey Kore’ye gizli ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo’nun Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere gizlice Kuzey Kore’ye gittiği bildirildi.CIA Direktörü Mike Pompeo’nun 2 hafta önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere gizlice Kuzey Kore’ye gittiği bildirildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo’nun Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere gizlice Kuzey Kore’ye gittiği bildirildi.
CIA Direktörü Mike Pompeo’nun 2 hafta önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere gizlice Kuzey Kore’ye gittiği bildirildi. Amerikan medyasında çıkan haberde, CIA Direktörü Pompeo’nun gizli Kuzey Kore ziyaretini 2 hafta önce Paskalya tatilinde gerçekleştirdiği belirtildi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi Florida’da malikanesinde ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD ve Kuzey Kore’nin Kim’le olası bir zirveye hazırlık olarak “son derece yüksek seviyelerde” doğrudan görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Trump, Haziran ayı başlarında gerçekleşmesi planlanan toplantı için beş noktanın dikkate alındığını söyledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un görüşme teklifi geçtiğimiz ay Güney Kore tarafından Trump’a iletilmiş, Trump teklifi kabul etmişti. ABD’li yetkililer, geçtiğimiz iki hafta boyunca Kuzey Kore hükümetinin doğrudan Washington ile nükleer silah programını tartışmaya hazır olduğunu bildirdiklerini belirtti.

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