Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Şefi Mike Pompeo, Rusya’ya yönelik ılımlı politikanın sona erdiğini söyledi.
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Şefi Mike Pompeo, Rusya’ya yönelik ılımlı politikanın sona erdiğini fakat diplomatik çabaların devam etmesi konusunda ısrarlı olduklarını söyledi. Pompeo, "Rusya, yıllardır sürdürülen yumuşak politikaya karşı saldırgan bir tavırla hareket etmeyi sürdürüyor. Bu artık sona erdi" dedi. Pompeo, "Rusya’nın eylemleri Başkan Trump’ın Rusya’yı ülkemize karşı bir tehdit olarak tanımladığı ulusal güvenlik stratejisinin doğru olduğunu gösteriyor. Rusya ile diplomatik çabalar zorlu geçecek fakat daha önceki kriz durumlarında olduğu gibi devam etmeli" şeklinde konuştu.
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