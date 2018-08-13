Çiçek'ten, sahte hesap paylaşımına suç duyurusu

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in Avukatı Nihat Erciyas, Çiçek adına geçmişte açılan sahte sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların görüntülerinin yeniden dolaşıma sokan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Erciyas, yazılı açıklamasında, son günlerde Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaştan medet uman birtakım kişilerce, geçmişte eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek adına açılan sahte Twitter hesabından yapılan paylaşımların görsellerinin yeniden dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Erciyes, "Sahte olduğu daha önce yazılı ve görsel medya yoluyla bizzat Sayın Cemil Çiçek tarafından da duyurulan sosyal medya hesaplarına dair paylaşımların bugünlerde yeninden dolaşıma sokulması, ülkemize karşı yürütülen kötü niyetli ve spekülatif girişimlerin bir uzantısı olarak değerlendirilmekte olup, bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Erciyes, Cemil Çiçek'e ait herhangi bir sosyal medya hesabının bulunmadığının altını çizdi.

