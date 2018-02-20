"Çiftçiler Buluşması" programı

Başbakan Binali Yıldırım, "Hayvancılıktaki artış hızlı olmadığı için geçici süre de olsa bir miktar ithalat yapmak suretiyle fiyat kontrolünü sağlıyoruz. Ancak ana hedefimiz, damızlık sayısını artırarak, burada da dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır. Bunun için bakanlığımız bir proje başlattı. Konuyu büyük bir titizlikle takip ediyoruz." dedi. Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çiftçiler Buluşması; Üreten Çifti, Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye" programında yaptığı konuşmada, sınırların ötesinde Afrin'de destan yazan kahraman Mehmetçik'e başarı dileğinde bulundu. Mehmetçik'in, bu ülkenin geleceği, bağımsızlığı, milletin can ve mal emniyeti, Türkiye'nin bekası için büyük bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Yıldırım, 81 milyon vatan evladının da bir gün ihtiyaç olursa onların yanında olacağını belirtti. Yıldırım, 16 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi her anlamda kalkındırmak için canla başla çalıştıklarını, bir yandan ülkeye musallat olan terör öğütlerini, darbe ve vesayet girişimlerini bertaraf etmeye çalışırken bir yandan da Türkiye'yi büyütmeye, milletin refahını artırmaya gayret ettiklerini bildirdi.

- "Önceliğimiz insanımızın refahı ve mutluluğu" Bütün sektörlerde ülke ekonomisini hem içeride hem de dış pazarlarda daha güçlü hale getirmenin çabasını verdiklerini, üretimi, istihdamı, ihracatı artırırken, uluslararası rekabet güçlerine güç kattıklarına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Önceliğimiz insanımızın refahı ve mutluluğu. Bunun için hep 'önce insan' dedik. Her daim Türkiye'nin hukukunu milletin refahını amaçlayan bir siyaset takip ediyoruz. Üreticiler, çiftçilerimiz başta olmak üzere toplumun bütün tabakalarının hayat standardını geliştirmeyi öncelikli işimiz olarak gördük, görmeye devam diyoruz. Türkiye'yi kapalı ekonomiden çıkararak, dünyaya entegre hale getirdik. Dünyanın bütün pazarlarını yatırımcılarımıza açtık. Ülkemizde dünya pazarları içinde küresel yatırımcıya da en üst düzeyde fırsatlar sunan bir durumu meydana getirdik." Yıldırım, Türkiye'de 2017'de yılında doğrudan yabancı yatırımın 11 milyar doları bulduğunu, iktidarları döneminde toplam doğrudan yabancı yatırımın 190 milyar dolar olduğunu aktardı.

Bu durumun ülkeye olan güveni, istikrarı, güçlü iktidarı, gösterdiğine işaret eden Yıldırım, "2017 ihracatımız, 2016'ya göre yüzde 10,2 oranında artarak, 157 milyarı buldu. Ekonomi alanında dev adımlar atıyor, önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye için büyük bir aşk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Biz milletimize hizmet etmeye, çiftçimizin, esnafımızın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz." dedi. Yıldırım, toprağı herkes için işleyen berekete dönüştüren çiftçilere ülke olarak minnettar olduklarını, çiftçilerin memleket kokan elleriyle toprakların bereketine bereket kattığını vurguladı. - Kahramankazanlı çiftçiler Çiftçilerin bir yandan ekonomiye katkı verirken, diğer yandan hain saldırılara karşı canını malını feda etmekten çekinmediğine değinen Yıldırım, Kahramankazanlı çiftçilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu o gece destan yazdıklarını, hainlerin gasbettiği uçaklar kalkmasın diye tarlalarındaki yetişmiş ekinleri yaktıklarını, saman balyalarını ateşe verdiklerini, alçakların kurşunlarına göğüslerini siper ettiklerini anımsattı.

- "Çiftçimizin sofrası sevgi, kardeşlik sofrasıdır" Anadolu çiftçisinin ülke sevdalısı, yiğit ve cömert olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bir köyde hangi kapıyı çalsanız sizi baş göz üstüne eder, misafir eder. Yemez yedirir. Köye gelen imam, öğretmen, sağlık görevlisi asla ortada, sahipsiz kalmaz. Hane halkından biri olarak görülür, hemen ekmeği paylaşılır, sofraya davet edilir. Bazlamalar bölüşülür, yufkalar dürülür. Allah ne verdiyse paylaşılır. Bizim köylümüzün çiftçimizin sofrası sevgi, kardeşlik, birlik ve dirlik sofrasıdır. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu. Başbakan Yıldırım, AK Parti iktidarlarından önce çiftçiye köylüye verilen desteğin 1 milyar 800 milyon lira olduğunu vurgulayarak, bu desteğin 2018 bütçesinde 15 milyar olarak belirlendiğini, 8 kart artış sağlandığını ifade etti. - "Türkiye, tarımda ihracatçı ülke konumundadır" Tarım sektörünü kalkındırmak, üretimi geliştirmek ve çiftçilerin alın terinin karşılığını vermek için birçok destek sağladığını, reform ve projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 yıl önce kişi başına kırmızı et tüketimi Türkiye'de 5 kilo idi. Şimdi 15 kiloya çıktı. Üç kat artış oldu. Hayvancılıktaki artış hızlı olmadığı için geçici süre de olsa bir miktar ithalat yapmak suretiyle fiyat kontrolünü sağlıyoruz. Ancak ana hedefimiz, damızlık sayısını artırarak, burada da dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır. Bunun için bakanlığımız bir proje başlattı. Konuyu büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 4. sıradaydık şimdi birinci sıradayız. Teknolojide ilimde ne kadar iyi olursanız olun, tarım her devrin vazgeçilmez sektörüdür. İnsanlar, yiyecek, içecek ve hayat devam edecek. O bakımdan tarıma verilen destekler, geleceğe yatırım anlamına geliyor. Türkiye tarımda ihracatçı ülke konumundadır. Tarım ihracatımız 3,7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıktı. Hayvancılık desteğini 15 yılda 36 kat artırdık. Son 15 yılda hayvancılığa toplam 25 milyar destek sağladık. Yerli üretimi destekleme modelini geliştirdik. Bankacılık verilerine göre sektörün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı geçen yıl yüzde 19,8 arttı ve 197 milyar liraya yükseldi."