HABER

"Çiftçilerin seslerini duyurabilmesini AK Parti sağladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çiftçilerin, üreticilerin birlik haline gelerek seslerini duyurabilmesini AK Parti iktidarları sağladı" - "Şimdi, 'çiftçiye destek vereceğiz' diyenler, kendi iktidarları döneminde hiçbir destek vermeyenler, üreticilere ve çiftçilere verdiğimiz desteklerin hepsini alt alta yazsın, okusun, öğrensin sonra kamuoyuna bilgi versin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çiftçilerin, üreticilerin birlik haline gelerek seslerini duyurabilmesini AK Parti iktidarları sağladı." dedi.

Çalık, Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti hükümetlerinin tarım ve hayvancılığa ciddi destekler verdiğini ve 2006 yılında ilk kez üretici birliklerinin kurulduğunu ifade eden Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çiftçilerin, üreticilerin birlik haline gelerek seslerini duyurabilmesini AK Parti iktidarları sağladı. Genç çiftçilerimize, kadın üreticilerimize destek veriyoruz. Hayvan yetiştiricilerine, arıcılara, bitki üreticilerine AK Parti iktidarında destek verdik. Milli tarım politikası, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşti. Milli tarım politikasını biz çiftçilerle geliştirerek, uygulamaya koyduk. İlk kez mazot, yem ve gübre desteği verdik. Bunların hepsini biz ilk kez verdik. Gübre ve yemde de KDV'yi biz kaldırdık. Şimdi, 'çiftçiye destek vereceğiz' diyenler kendi iktidarları döneminde hiçbir destek vermeyenler, üreticilere ve çiftçilere verdiğimiz desteklerin hepsini alt alta yazsın, okusun, öğrensin sonra kamuoyuna bilgi versin. "

- "İki 'evet' demek, durmak yok yola devam demek"

Seçimlere bir haftadan az zaman kaldığına işaret eden Çalık, "24 Haziran'da iki 'evet' lazım, biri Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, ikincisi de AK Parti'ye. İki 'evet' demek, durmak yok yola devam demek." diye konuştu.

MATHAP Başkanı İhsan Akın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üreticilerin istek ve sorunlarını anlattı.

Çalık, daha sonra, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesini ziyaret etti.

Gazilerin vatan için canlarını siper ettiğine vurgu yapan Çalık, gazileri ve şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Çalık, Türkiye'de yaklaşık 40 bin muharip gazi bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal güvenlik kapsamında olup, gazilik maaşının tamamını alamayanların bir eşitleme istediğini biliyoruz. Bakanlarla bu konuyu görüştük. Şehit ve gaziler için çok önemli düzenlemeler yaptık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ilk kez şehitlerimiz ve gazilerimiz için daire başkanlığı kurduk. Anayasa'nın 10. maddesine ilave yaptık, şehit ve gazilerin yakınlarına yapılacak her türlü pozitif politika, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değildir."

Öznur Çalık, 24 Haziran seçimlerinde gazilerden destek istedi.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
CHP'li Özcan: Erdoğan'ın emeklilik dönemi başlıyorCHP'li Özcan: Erdoğan'ın emeklilik dönemi başlıyor
Başbakan Yıldırım Bağcılar'da konuştuBaşbakan Yıldırım Bağcılar'da konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya öznur çalık seçim

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.