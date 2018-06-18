"Çiftçilerin seslerini duyurabilmesini AK Parti sağladı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çiftçilerin, üreticilerin birlik haline gelerek seslerini duyurabilmesini AK Parti iktidarları sağladı." dedi.
Çalık, Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
AK Parti hükümetlerinin tarım ve hayvancılığa ciddi destekler verdiğini ve 2006 yılında ilk kez üretici birliklerinin kurulduğunu ifade eden Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çiftçilerin, üreticilerin birlik haline gelerek seslerini duyurabilmesini AK Parti iktidarları sağladı. Genç çiftçilerimize, kadın üreticilerimize destek veriyoruz. Hayvan yetiştiricilerine, arıcılara, bitki üreticilerine AK Parti iktidarında destek verdik. Milli tarım politikası, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşti. Milli tarım politikasını biz çiftçilerle geliştirerek, uygulamaya koyduk. İlk kez mazot, yem ve gübre desteği verdik. Bunların hepsini biz ilk kez verdik. Gübre ve yemde de KDV'yi biz kaldırdık. Şimdi, 'çiftçiye destek vereceğiz' diyenler kendi iktidarları döneminde hiçbir destek vermeyenler, üreticilere ve çiftçilere verdiğimiz desteklerin hepsini alt alta yazsın, okusun, öğrensin sonra kamuoyuna bilgi versin. "
- "İki 'evet' demek, durmak yok yola devam demek"
Seçimlere bir haftadan az zaman kaldığına işaret eden Çalık, "24 Haziran'da iki 'evet' lazım, biri Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, ikincisi de AK Parti'ye. İki 'evet' demek, durmak yok yola devam demek." diye konuştu.
MATHAP Başkanı İhsan Akın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üreticilerin istek ve sorunlarını anlattı.
Çalık, daha sonra, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesini ziyaret etti.
Gazilerin vatan için canlarını siper ettiğine vurgu yapan Çalık, gazileri ve şehitleri minnetle andıklarını söyledi.
Çalık, Türkiye'de yaklaşık 40 bin muharip gazi bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Sosyal güvenlik kapsamında olup, gazilik maaşının tamamını alamayanların bir eşitleme istediğini biliyoruz. Bakanlarla bu konuyu görüştük. Şehit ve gaziler için çok önemli düzenlemeler yaptık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ilk kez şehitlerimiz ve gazilerimiz için daire başkanlığı kurduk. Anayasa'nın 10. maddesine ilave yaptık, şehit ve gazilerin yakınlarına yapılacak her türlü pozitif politika, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değildir."
Öznur Çalık, 24 Haziran seçimlerinde gazilerden destek istedi.
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