"Çiftçilerin seslerini duyurabilmesini AK Parti sağladı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çiftçilerin, üreticilerin birlik haline gelerek seslerini duyurabilmesini AK Parti iktidarları sağladı." dedi.

Çalık, Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti hükümetlerinin tarım ve hayvancılığa ciddi destekler verdiğini ve 2006 yılında ilk kez üretici birliklerinin kurulduğunu ifade eden Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çiftçilerin, üreticilerin birlik haline gelerek seslerini duyurabilmesini AK Parti iktidarları sağladı. Genç çiftçilerimize, kadın üreticilerimize destek veriyoruz. Hayvan yetiştiricilerine, arıcılara, bitki üreticilerine AK Parti iktidarında destek verdik. Milli tarım politikası, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşti. Milli tarım politikasını biz çiftçilerle geliştirerek, uygulamaya koyduk. İlk kez mazot, yem ve gübre desteği verdik. Bunların hepsini biz ilk kez verdik. Gübre ve yemde de KDV'yi biz kaldırdık. Şimdi, 'çiftçiye destek vereceğiz' diyenler kendi iktidarları döneminde hiçbir destek vermeyenler, üreticilere ve çiftçilere verdiğimiz desteklerin hepsini alt alta yazsın, okusun, öğrensin sonra kamuoyuna bilgi versin. "