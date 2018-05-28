"Süreç hızla ilerliyor. Türkiye ve partimiz tarihinde 7 bin 343 aday adayı ile AK Parti, kendi rekorunu kırdı. Yine Konya'da 233 aday adayı ile partimiz rekor kırmış durumda. Çok yoğun çalışmalar sonucunda adaylardan 600 tanesini seçtik. Konya'dan da 15 adayımız var. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar hangi konumda, hangi safhada ve hangi mevkide olursa olsun, emek sarf eden arkadaşlarıma ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün bu salonda hala milletvekili olup da aday gösterilmeyen kardeşlerimiz var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bütün unsurlarıyla yerli ve milli olanlara saldırıyorlar. Döviz üzerinden saldırmaya devam ediyorlar. Ciğerleri beş para etmeyenler doları beş lira yapmaya çalışıyor. Alın o dolarlarlarınızı gidin, Pensilvanya'dakine verin, birer dolara adam satın alsın." dedi.

AK Parti, bir ideoloji partisi değilse de idealistlerin partisidir. AK Parti, millet ve memleket davası güdenlerin partisidir. Bugüne kadar emek veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

- "Döviz üzerinden saldırmaya devam ediyorlar"

Sorgun, milletin adamı Adnan Menderes'in alaşağı edilmesinin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

"Milletin adamını alaşağı edenlerin mirasçılarıyla ne yazık ki yol yürüyenler var." diyen Sorgun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle 28 Şubat'ın o brifingci hakim ve savcılarının liste başı yapılması da insana bir o kadar dokunuyor. Kardeşim, siz celladınıza mı aşık oldunuz? 27 Mayıs'ta darbe yapılıyor, bir başbakan ve iki bakanı asıyor, bunu da bayram ilan ediyor. Milletin gözünün içine baka baka bunu yapıyorlar. Sanki bu millet bir şeyden anlamıyor. Adım gibi eminim ki o hainler 15 Temmuz'da muvaffak olsalardı, o günü bayram ilan edeceklerdi ve tepemizde de boza pişireceklerdi.

Bu tehlike hala geçmiş değil. Onun için bütün unsurlarıyla yerli ve milli olanlara saldırıyorlar. Döviz üzerinden saldırmaya devam ediyorlar. Ciğerleri beş para etmeyenler doları beş lira yapmaya çalışıyor. Alın o dolarlarlarınızı gidin, Pensilvanya'dakine verin, birer dolara adam satın alsın. Bu millet tanktan, tüfekten yılmadı, dolarlarınızla mı yılacak? Bu millet sizin dolarlarınızla mı iktidar oldu ki dolarlarınızla devrimeye çalışıyorsunuz?"