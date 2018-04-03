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Çin, ABD-Kuzey Kore zirvesinin sorunsuz geçmesini umuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmeye ilişkin, “Toplantının sorunsuz geçmesini umuyoruz” dedi.Çin Dışişleri Bakanı ve Eyalet Meclisi Üyesi Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında Kore yarımadasında olumlu değişiklikler yaşandığını ve bütün tarafların samimi adımlar attığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmeye ilişkin, “Toplantının sorunsuz geçmesini umuyoruz” dedi.
Çin Dışişleri Bakanı ve Eyalet Meclisi Üyesi Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında Kore yarımadasında olumlu değişiklikler yaşandığını ve bütün tarafların samimi adımlar attığını söyledi. Wang, Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan ABD-Kuzey Kore zirvesine ilişkin ise, “Toplantının sorunsuz geçmesini umuyoruz” dedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin karşılıklı anlayışı arttırabileceğini belirten Wang, “Tüm tarafları müdahaleyi ortadan kaldırmaya, doğru diyalog ve müzakere yolunu sıkı sıkıya takip etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim’le Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.
Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sınırdaki Panmunjom köyünde 27 Nisan’da bir araya gelecek.

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