HABER

Çin, ABD ürünlerine ek vergi uygulamaya başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

Çin, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, ABD’den ithal edilen 128 ürüne bugünden itibaren yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başladı.Çin Gümrük Tarifeleri Komisyonu, ABD’den ithal edilen meyve ve mamullerine yüzde 15, domuz eti ve mamullerine ise yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiğini bildirdi.Çin Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu tarifelerin Çin’in çıkarlarını korumayı ve ABD’nin yeni gümrük tarifesinin doğurduğu zararları dengelemeyi amaçladığı belirtildi.Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında da, “Washington’u söz konusu ürünlerin ticaretinde normal işleyişe dönülmesi için Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal eden korumacı tedbirlerini kaldırmaya çağırıyoruz” denildi.ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart günü Çin’den çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören genelgeyi imzalamıştı.

Çin, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, ABD’den ithal edilen 128 ürüne bugünden itibaren yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başladı.
Çin Gümrük Tarifeleri Komisyonu, ABD’den ithal edilen meyve ve mamullerine yüzde 15, domuz eti ve mamullerine ise yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiğini bildirdi.
Çin Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu tarifelerin Çin’in çıkarlarını korumayı ve ABD’nin yeni gümrük tarifesinin doğurduğu zararları dengelemeyi amaçladığı belirtildi.
Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında da, “Washington’u söz konusu ürünlerin ticaretinde normal işleyişe dönülmesi için Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal eden korumacı tedbirlerini kaldırmaya çağırıyoruz” denildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart günü Çin’den çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören genelgeyi imzalamıştı. Ertesi gün Pekin de ABD’den ithal edilen 128 ürüne 3 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu.

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştularSuudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
Ünlü Konyaaltı Plajı, Koçyiğit’in damadının oldu!Ünlü Konyaaltı Plajı, Koçyiğit’in damadının oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

1060 oyla yeniden genel başkan!

1060 oyla yeniden genel başkan!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.