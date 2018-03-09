Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Trump’a övgü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, ABD ile Kuzey Kore’nin en kısa zamanda diyaloğa başlamasını umduğunu söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin gündeminde Kuzey Kore nükleer krizi ve ikili ilişkiler vardı. Cinping, görüşmede Trump’ın Kuzey Kore sorununu siyasi yollardan çözme arzusunu takdirle karşıladığını belirterek, ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun en kısa zamanda gerçekleşmesini ve iki tarafın müspet neticeler için çaba harcamasını dilediğini söyledi. Cinping ayrıca ilgili tüm tarafların iyi niyet göstermelerini ve yarımadada iyileşen duruma etki ya da müdahale edecek herhangi bir eylemden kaçınmalarını umduğunu ifade etti. Çin lideri, tarafları sağlanan olumlu eğilimi korumaya çağırdı.
Cinping-Trump görüşmesinde, son dönemde iki ülke arasında ‘ticaret savaşı’ çıkacağı söylentileriyle gündeme gelen ticari ilişkiler de ele alındı. Ayrıca, Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceğine dair haberlere bugün Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan da olumlu tepki gelmişti.
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