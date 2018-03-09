HABER

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Trump’a övgü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, ABD ile Kuzey Kore’nin en kısa zamanda diyaloğa başlamasını umduğunu söyledi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleşti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, ABD ile Kuzey Kore’nin en kısa zamanda diyaloğa başlamasını umduğunu söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin gündeminde Kuzey Kore nükleer krizi ve ikili ilişkiler vardı. Cinping, görüşmede Trump’ın Kuzey Kore sorununu siyasi yollardan çözme arzusunu takdirle karşıladığını belirterek, ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun en kısa zamanda gerçekleşmesini ve iki tarafın müspet neticeler için çaba harcamasını dilediğini söyledi. Cinping ayrıca ilgili tüm tarafların iyi niyet göstermelerini ve yarımadada iyileşen duruma etki ya da müdahale edecek herhangi bir eylemden kaçınmalarını umduğunu ifade etti. Çin lideri, tarafları sağlanan olumlu eğilimi korumaya çağırdı.
Cinping-Trump görüşmesinde, son dönemde iki ülke arasında ‘ticaret savaşı’ çıkacağı söylentileriyle gündeme gelen ticari ilişkiler de ele alındı. Ayrıca, Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceğine dair haberlere bugün Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan da olumlu tepki gelmişti.

'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı
OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Özhaseki: IŞİD uyduruk bir örgüt

Bakan Özhaseki: IŞİD uyduruk bir örgüt

AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması

AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması

MHP'li Erdem'den 'milli ittifak' açıklaması

MHP'li Erdem'den 'milli ittifak' açıklaması

MHP’li Akçay’dan Özgür Özel’in iddiasına yanıt: “Böyle bir talebimiz olmadı”

MHP’li Akçay’dan Özgür Özel’in iddiasına yanıt: “Böyle bir talebimiz olmadı”

Erdoğan: Biz bir dinde reform aramıyoruz

Erdoğan: Biz bir dinde reform aramıyoruz

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: “Hatalarından dönüp milli cephe içerisinde yer almalılar”

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: “Hatalarından dönüp milli cephe içerisinde yer almalılar”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.