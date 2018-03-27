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Çin Dışişlerinden Rusya’ya destek: “Cepheleşmekten vazgeçmeliyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ajan krizi sonrası bazı ülkelerin Rus diplomatları ülkelerinden çıkarmaları hakkında “Cepheleşmekten ve soğuk savaş fikirlerinden vazgeçmeliyiz” dedi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, eski Rus ajanı Sergey Skripal krizi sebebi ile ABD ile 16 Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması hakkında açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ajan krizi sonrası bazı ülkelerin Rus diplomatları ülkelerinden çıkarmaları hakkında “Cepheleşmekten ve soğuk savaş fikirlerinden vazgeçmeliyiz” dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, eski Rus ajanı Sergey Skripal krizi sebebi ile ABD ile 16 Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması hakkında açıklama yaptı. Skripal meselesini gerçekçi temeller üzerinden çözmeliyiz diyen sözcü “Olayı yakından izliyoruz ve Skripal davasının gerçekler üzerine temellendirilerek çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu koşullar altında tüm taraflar uluslararası yasalara sadık kalmalı ve mantığa aykırı hamleler yapmaktan geri durmalı” şeklinde konuştu. Çin hükümetinin tüm ülkelerle olan ilişkilerini karşılıklı yarar ilkesi üzerinden sürdürdüğünü belirten Chunying, “Şuanda cepheleşmekten ve soğuk savaş yöntemlerinden vazgeçmeliyiz” dedi.

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