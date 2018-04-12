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Çin donanmasından gözdağı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin donanmasının Güney Çin Denizi’nde düzenlediği tarihin en büyük geçit töreninde “güçlü donanma” çağrısı yaptı.Çin donanması Güney Çin Denizi’nde tarihin en büyük geçit törenini düzenledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin donanmasının Güney Çin Denizi’nde düzenlediği tarihin en büyük geçit töreninde “güçlü donanma” çağrısı yaptı.
Çin donanması Güney Çin Denizi’nde tarihin en büyük geçit törenini düzenledi. Geçit törenine 48 gemi ve 76 uçak ile toplam 10 bin denizci katıldı. Çin Deniz Kuvvetleri’nin bugüne kadar düzenlediği en büyük çaplı geçit törenini izleyen Devlet Başkanı Xi Jinping, güçlü bir donanma inşa etme ihtiyacının hiçbir zaman bugünkünden daha acil olmadığını vurguladı. Çin ordusuna birinci sınıf bir donanma inşa edilmesi için çaba harcanması çağrısı yapan Çinli lider, askerlerden savaşma becerilerini yükseltmelerini ve tam teyakkuz durumunda olmalarını istedi.
Çin, başta Filipinler olmak üzere bölge ülkeleriyle egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi’nde ilk kez donanma geçit töreni gerçekleştirirken, Çin’in uçak gemisi de ilk kez bir geçit töreninde yer aldı. ABD’nin uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in de 10 Nisan’da Güney Çin Denizi’nde seyrettiği bildirilmişti.

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