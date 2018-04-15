Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esecek

Türkiye, Asya turizm pazarının seyahat tercihlerini belirleyen, dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nda açılacak stantla tanıtılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Pekin'de düzenlenecek Çin Tanıtım Etkinlikleri ve Turizm Fuarı 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bakan Kurtulmuş'un yarın açılışını yapacağı 120 metrekarelik Türkiye standında Çin'in önde gelen tur operatörleri ağırlanacak.

Türkiye’nin tanınmış yazarları, gazetecileri, sanatçı, fotoğrafçı, blogger ve tur operatörlerinin yıl boyunca Çin'de tanıtım yapacağı "2018 Çin'de Türkiye Yılı" etkinlikleri, Anadolu Ateşi Troya gösterileriyle başlayacak.

Hat sanatçısı Kadir Sakoğlu ile Ebru sanatçısı Doktor Öğretim Görevlisi Ömer Sabuncu da Türkiye standında, geleneksel el sanatlarından örnekler sergileyecek.

- Anadolu Ateşi Çinlilerle yeniden buluşacak

Türkiye'ye Çinli turist akışının artırılması için önemli bir fırsat olan 2018 Çin’de Türkiye Yılı tanıtım etkinliklerinin meşalesini dünyaca tanınmış dans grubu Anadolu Ateşi Troya yakacak.