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Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

Türkiye, Asya turizm pazarının seyahat tercihlerini belirleyen, dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nda açılacak stantla tanıtılacak - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un yarın açılışını yapacağı Türkiye standında, Çin'in önde gelen tur operatörleri de ağırlanacak

Türkiye, Asya turizm pazarının seyahat tercihlerini belirleyen, dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nda açılacak stantla tanıtılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Pekin'de düzenlenecek Çin Tanıtım Etkinlikleri ve Turizm Fuarı 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bakan Kurtulmuş'un yarın açılışını yapacağı 120 metrekarelik Türkiye standında Çin'in önde gelen tur operatörleri ağırlanacak.

Türkiye’nin tanınmış yazarları, gazetecileri, sanatçı, fotoğrafçı, blogger ve tur operatörlerinin yıl boyunca Çin'de tanıtım yapacağı "2018 Çin'de Türkiye Yılı" etkinlikleri, Anadolu Ateşi Troya gösterileriyle başlayacak.

Hat sanatçısı Kadir Sakoğlu ile Ebru sanatçısı Doktor Öğretim Görevlisi Ömer Sabuncu da Türkiye standında, geleneksel el sanatlarından örnekler sergileyecek.

- Anadolu Ateşi Çinlilerle yeniden buluşacak

Türkiye'ye Çinli turist akışının artırılması için önemli bir fırsat olan 2018 Çin’de Türkiye Yılı tanıtım etkinliklerinin meşalesini dünyaca tanınmış dans grubu Anadolu Ateşi Troya yakacak.

Başkent Pekin'in Tianqiao Gösteri Merkezi'nde, 17 Nisan'da 800 Çinli ile buluşacak 60 dansçı, 20 Nisan'da Şangay'ın bin 115 seyirci kapasiteli Daning Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Anadolu Ateşi'nin Pekin'de sergileyeceği gösteri öncesinde 2018 Çin'de Türkiye Yılı logo tanıtımı, basın açıklaması ve resepsiyonu düzenlenecek.

- Ünlü şef Türk mutfağından sunumlar yapacak

Türk mutfağının dünyaca ünlü şefi Deniz Ahmet Köse ile ekibi Meltem Beker ve Bilgen Sağlam geleneksel Türk lezzetlerini Çin'e taşıyacak.

Şangay Peninsula Otel'de 19 Nisan'da Türk yemekleri sunumu ve Türk Musiki Konseri etkinliği gerçekleştirilecek.

Rezervasyon artışlarıyla turizmde eski ivmesini yeniden yakalayan Türkiye'nin, geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 50 artışla ağırladığı 250 bine yakın Çinli turist rakamının, bu yıl yüzde 100 artışla 500 bine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşan uluslararası tanıtım ağı Home Turkey'in, Çinliler'in yaptığı web sitesi arama istatistiklerinde bu yıl ilk üçe yükselmesi de turizmcilerin beklentilerini teyit ediyor.

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