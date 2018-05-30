Çınar'ın yeni Belediye Başkanı görevden alındı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Cengiz'in Nisan ayında görevden alınmasının ardından yapılan seçimde başkanlığa seçilen DBP'li meclis üyesi Beyaz Kaplan'ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi. YSK, Çınar Belediye Başkanlığına seçilen Kaplan'ın, daha önce aldığı ceza nedeniyle 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla seçilme yeterliliğine sahip olmadığını belirtti. 32 gün belediye başkanlığı yapan Kaplan'ın meclis üyeliği de bu nedenle düşürüldü.

Çınar ilçesinin Belediye Başkanı DBP'li Ahmet Cengiz, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle, 24 Nisan 2018 günü İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı. Cengiz'in görevden alınması üzerine 27 Nisan'da olağanüstü toplanan belediye meclisi, yeni başkanın seçilmesi için seçim yaptı. Seçimde, 23 oyun 16'sını alan DBP'li meclis üyesi Beyaz Kaplan, Çınar Belediye Başkanlığına seçildi.

Seçimin ardından Çınar Kaymakamlığı, Kaplan'ın belediye başkanı seçildiğini Diyarbakır Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'ne bildirdi. Çınar Kaymakamlığı'nın yazısı üzerine 30 Nisan'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazan valilik, Beyaz Kaplan hakkında 28 Nisan 2018'den önce seçilme ve yeterliliğine engel teşkil edecek herhangi bir mahkeme kararının olup olmadığının bildirilmesini istedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın 2008 yılında 'Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını, kesinleşen cezanın infazı tamamlanıncaya kadar seçilme hakkı, kamu görevi başta olmak üzere birçok haktan yoksun bırakıldığını bildirdi.

SEÇİLME YETERLİLİĞİNE SAHİP DEĞİL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cevabı üzerine, 3 Mayıs günü İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne yazı gönderen valilik, Çınar Belediye Başkanı Beyaz Kaplan'ın, 'Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun' hükümlerine göre seçilme yeterliliğine sahip olmadığını belirtti. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ise 10 Mayıs günü durumu YSK'ya bildirerek, gereğinin yapılmasını istedi.

SEÇİLDİKTEN 4 YIL SONRA SEÇİME GİREMEYECEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Dosyayı inceleyen YSK, 15 Mayıs'ta Çınar İlçe Seçim Kurulunu'na yazı yazarak, Beyaz Kaplan'ın savunmasının alınmasını istedi. İlçe Seçim Kurulu'na verdiği savunmasında, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Çınar Belediye Meclis üyeliği adaylığı için başvurduğunu belirten Kaplan, "İsmimin yer aldığı geçici aday listesi YSK tarafından herhangi bir itiraz olmaksızın kesinleşti. Belediye meclis adaylığı sürecinde Çınar İlçe Seçim Kurulu'nca herhangi bir eksiklik ve hukuka aykırılık tarafımıza bildirilmedi. Hakkımda kesinleşen hapis cezasının infazını, seçildiğim 30 Mart 2014 tarihinden önce tamamladım. Bu nedenle seçilme hakkına sahibim" dedi.

MAZBATASI İPTAL EDİLDİ

Savunmanın alınmasının ardından dosyayı inceleyen YSK, Çınar Belediye Başkanı Beyaz Kaplan'ın 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla seçilme yeterliliğine sahip olmadığını belirterek, mazbatasını iptal etti. Kurulun oy birliği ile aldığı kararda, "Kurulumuzun yerleşik uygulamalarına göre, seçimden sonra alınan memnu hakların iadesine ilişkin karar geriye yürüyemez ve kişinin karar tarihinden önceki hukuki durumunda herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Ancak, ilgili bundan sonraki seçimlere seçilme yeterliliğine sahip bir kişi olarak katılabilir. Beyaz Kaplan'ın mahkumiyetine bağlı olarak Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK 250 ile Yetkili) 15/05/2018 tarihli, 2007/452 esas, 2008/41 sayılı memnu (yasaklanmış) hakların geriye verilmesine ilişkin ek kararı, seçim tarihi olan 30 Mart 2014 tarihinden sonra alınmış olduğundan, Diyarbakır ili Çınar İlçesi Belediye Meclis üyeliğine seçilen Beyaz Kaplan'ın 2972 sayılı Kanun'un 31 ve 36'ncı maddelerinin yollamada bulunduğu 2839 sayılı Kanunu'nun 11'inci Maddesi'nin örgürdüğü koşula sahip olmadığı açıktır" denildi.

İtiraz yolu kapalı olan YSK kararı üzerine, Beyaz Kaplan'ın 4 yıldan bu yana yürüttüğü Çınar Belediye Meclis üyeliği görevi düşürülerek, 32 gündür yürüttüğü Çınar Belediye Başkanlığı iptal edildi.

'KARARI ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIYACAĞIZ'

Kaplan'ın avukatı Mehdi Özdemir, İlçe Seçim Kurulu'nun 2014 yılında yapılan seçimde müvekkilimin adaylığı konusunda herhangi bir eksiklik ve itirazı olmadığını belirterek, "O dönem bu bildirilmiş olsaydı bu eksiklik giderilebilirdi. Türk Ceza Kanunu'na göre, bir kişi cezasının tamamını infaz ettikten sonra memnu hakları otomotikmen iade edilir. YSK, bu hususları gözardı ederek bir karar vermiştir. Müvekkilimin seçme ve seçilme hakkı açık şekilde ihlal edildi, Müvekkilim Çınar Belediye Başkanı seçilmeseydi, bu karar çıkmayacaktı. 4 yıldır araştırılmayan, eksiklik bulunmayan konular, müvekkilim belediye başkanı seçilince araştırılmaya başlandı. Bu durum, müvekkilimin belediye başkanlığının düşürülmesi için bir fırsat olarak kullanılmıştır. Kararı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağız" diye konuştu.

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