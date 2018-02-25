Çin’de anayasa değişikliğiyle devlet başkanının görev süresi uzatılacak

Çin’de yapılan anayasa değişikliği teklifiyle Devlet Başkanı Xi Jinping’in ikinci 5 yılını tamamladıktan sonra da görevinin başında kalmasının önü açılıyor.
Çin Komünist Partisi’nin en üst 200 üyesinin oluşturduğu Merkez Komite, anayasadan "Devlet başkanı ve devlet başkan yardımcısı art arda iki dönemden fazla hizmet edemez" ibaresinin kaldırılmasını önerdi. Xi Jinping’in 5 Mart’ta düzenlenecek yıllık meclis toplantısı esnasında ikinci 5 yılına başlaması bekleniyor. Söz konusu Anayasa değişikliği teklifi de meclis toplantısında ele alınıp karara bağlanacak. Mevcut anayasa, 2013 yılında devlet başkanlığı görevini devralan Xi’nin 10 yıldan fazla koltuğunu korumasına müsaade etmiyor.
ÇKP Merkez Komitesi, geçen ay yaptığı toplantıda anayasa değişikliği konusunu ele almıştı. Düzenlemeler ışığında, Xi Jinping’in düşüncesinin de Çin Anayasası’na girmesi bekleniyor.
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