HABER

Çin’den ABD’nin vergi kararına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

Çin, ABD’nin yeni gümrük tarifeleri uygulama kararını şiddetle kınadıklarını, ABD ürünlerine yönelik karşı tedbirlerin yolda olduğunu açıkladı.Trump yönetiminin, ek gümrük vergisi getirilecek Çin ürünleriyle ilgili açıkladığı listeye Pekin yönetiminden sert tepki geldi.

Çin, ABD’nin yeni gümrük tarifeleri uygulama kararını şiddetle kınadıklarını, ABD ürünlerine yönelik karşı tedbirlerin yolda olduğunu açıkladı.
Trump yönetiminin, ek gümrük vergisi getirilecek Çin ürünleriyle ilgili açıkladığı listeye Pekin yönetiminden sert tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ABD’nin ortaya koyduğu teklifin büsbütün temelsiz olduğu, Çin’in bu girişimi şiddetle kınadığı ve buna karşı çıktığı belirtildi. ABD Ticaret Temsilciliği tarafından açıklanan listede, havacılık, enformasyon, iletişim ve teknoloji gibi alanları kapsayan yaklaşık bin 300 ürün yer aldı. Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasında, ABD’nin adımının Dünya Ticaret Örgütü’nün temel prensiplerine ve ruhuna ciddi biçimde aykırı olduğu vurgulandı. Pekin’in Amerikan ürünlerine yönelik eşit ölçekte karşı tedbirler alacağı da bildirildi. Açıklamada, "ABD’nin herhangi bir korumacı tedbirine karşı koyabilecek güven ve güce sahibiz" denildi.
Diğer yandan, Çin Dışişleri Bakanlığından da Washington’un kararına tepki geldi. Bakanlık sözcüsü, bu adımı şiddetle kınadıklarını, ABD tarafının yanlış yoldan dönmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

LG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismiLG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismi
Çiftlik Bank'ın sahibi nasıl kandırdı?Çiftlik Bank'ın sahibi nasıl kandırdı?
'Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı''Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.