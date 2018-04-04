HABER

Çin’den ABD’ye yeni misilleme

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

ABD’nin Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme kararına karşı Çin, ABD’den ithal edilen ürünlere yeni ek tarifeler uygulayacağını açıkladı.Çin, 106 ABD ürününe daha yüzde 25 ek tarife uygulayacağını bildirerek, ürünlerin listesini açıkladı.

Çin’den ABD’ye yeni misilleme

ABD’nin Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme kararına karşı Çin, ABD’den ithal edilen ürünlere yeni ek tarifeler uygulayacağını açıkladı.
Çin, 106 ABD ürününe daha yüzde 25 ek tarife uygulayacağını bildirerek, ürünlerin listesini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin’in görüşmelere açık olduğunu belirterek, ABD ile yan yana görüşme ve müzakere fırsatının kaçırıldığını söyledi.
Geng, Çin’in tarife planını duyurmadan önce gazetecilere verdiği demeçte, "ABD tarafı Çin’i küçümseyici bir şekilde tehdit etmemeli. Çin’i tehdit ve sindirme yoluyla yola getirmeye yönelik herhangi bir girişim asla başarılı olmaz. Bu sefer de olmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Çin’den ithal edilen bazı ürünlere yeni gümrük vergisi getiren bir karara imza atmıştı. Kararla birlikte, Çin’e 10 farklı sektörde 50 milyar dolardan fazla ek gümrük vergisi getirilecek ve Çin’den ithal edilen 100’den fazla ürün karardan etkilenecekti. Trump’ın kararına karşı Pekin de harekete geçmiş; Çin misilleme olarak, ABD’den ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
Kargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktıKargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.