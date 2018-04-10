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Çin’den Doğu Guta açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 23:13 | Son Güncelleme

Çin, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde meydana gelen son saldırılarla ilgili olarak, kimyasal silah kullanımına kesinlikle karşı çıktıklarını açıkladı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin’in hangi koşulda ve hangi amaçla olursa olsun herhangi bir ülke, örgüt veya birey tarafından kimyasal silah kullanımına karşı çıktığını vurguladı.

Çin, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde meydana gelen son saldırılarla ilgili olarak, kimyasal silah kullanımına kesinlikle karşı çıktıklarını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin’in hangi koşulda ve hangi amaçla olursa olsun herhangi bir ülke, örgüt veya birey tarafından kimyasal silah kullanımına karşı çıktığını vurguladı. Sözcü Shuang başkent Pekin’de bugün yaptığı açıklamada, Çin’in konuyla ilgili bilimsel inceleme yöntemlerine dayalı kapsamlı tarafsız bir soruşturma yapılması ve somut deliller sunulması suretiyle bir sonuca varılmasını istediğini, bunun öncesinde tarafların peşin bir hükme ve keyfi neticelere varmaması gerektiğini söyledi.
Suriye meselesinin kritik bir kavşakta bulunduğunun altını çizen Çinli sözcü, siyasi çözümün tek uygulanabilir yol olduğuna, askeri yolların sorunu herhangi bir noktaya ulaştıramayacağına vurgu yaptı. Shuang, Çin’in Suriye’deki gerilimin BM arabuluculuğunda azaltılması ve en kısa zamanda siyasi çözümün ilerletilmesi için taraflarla birlikte çalışmayı arzuladığını sözlerine ekledi.
Suriye rejimi, Cumartesi gecesi Duma ilçesine kimyasal bir saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 180 sivil hayatını kaybetmiş, içinde kadın ve çocukların olduğu bin 500’den fazla sivil ise yaralanmıştı.

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