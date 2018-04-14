HABER

Çin’den ilk Suriye açıklaması: "Tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 13:23 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik hava operasyonuna Pekin’den ilk tepki geldi.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik hava operasyonuna Pekin’den ilk tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin’de yaptığı açıklamada Suriye’ye gerçekleştirilen hava saldırısıyla ilgili olarak, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına kararlılıkla karşı çıktığını, tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunduğunu söyledi.
BMGK kararı olmadan atılan herhangi bir tek taraflı askeri adımın, BM Tüzüğü’ndeki ilkelerin ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyleyen Sözcü, bunun ayrıca Suriye meselesinin çözümünü daha da karmaşıklaştıracağını dile getirdi. Sözcü, "Çin, ilgili tarafları uluslararası hukuk çerçevesine dönmeye ve sorunları diyalog ve istişareyle çözmeye çağırıyor" dedi.
Çinli Sözcü, Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarıyla ilgili olarak da ülkesinin bu konuda kapsamlı, adil ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Sözcü, bunun öncesinde tarafların erken bir hükme varmaması gerekliliğinin altını çizdi.
Çin’in Suriye meselesinde siyasi çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü belirten Sözcü, tüm tarafların BM’nin arabuluculuk rolünü desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Orhan Veli 104 yaşında anılıyorOrhan Veli 104 yaşında anılıyor
Çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidirÇok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir
Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.