HABER

Çin’den Trump’ın kararına ilk misilleme

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 09:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına rekor gümrük vergisi getirme kararı almasının ardından, Çin de ABD’den yapılan ithalatta 3 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasının ardından Çin’den ilk karşı adım geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına rekor gümrük vergisi getirme kararı almasının ardından, Çin de ABD’den yapılan ithalatta 3 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasının ardından Çin’den ilk karşı adım geldi. ABD Başkanı Trump, söz konusu yeni vergilerin 60 milyar dolar civarında olacağını belirtmişti.
Çin Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Washington’un çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulamasının doğurduğu zararı telafi etmek için ABD’den yapılan ithalatta 3 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, söz konusu tarifelerin yedi kategori altında 128 çeşit ürünü kapsayacağı belirtildi. Bakanlık, meyve, kuruyemiş, şarap ve çekme boru gibi ürünlere yüzde 15’lik gümrük vergisi uygulanacağını, bunun da 977 milyon dolara tekabül ettiğini bildirdi.
Diğer yandan, domuz eti ve geri dönüşümlü alüminyum ürünlerine de yüzde 25’lik vergi uygulanacağı açıklandı.

Çinli büyükelçi: “Savaşacağız, karşılık vereceğiz”
Washington’un Çin’in ABD’deki doğrudan yatırımlarını hedef alan kararı imzalamasının ardından ilk açıklama, Çin’in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai’den gelmişti. Büyükelçi Cui, “Bize ticaret savaşı dayatmak isteyen olursa, biz de savaşacağız” dedi. Çin’in yasal çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Çinli büyükelçi, “Kesinlikle savaşacağız. Karşılık vereceğiz. Eğer bizle sert oynamak istiyorlarsa biz de onlarla sert oynayacağız ve kimin daha uzun dayanacağını göreceğiz” diye konuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı: “ABD, ilişkileri tehlikeye atmamalı”
Çin Ticaret Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada da ABD’nin ilişkileri tehlikeye atmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ABD’nin kısıtlayıcı tedbirlerinin ‘çok kötü bir emsal oluşturduğunun’ altı çizildi. Bakanlık, ayrıca Çin’in gerekli önlemleri alarak meşru haklarını koruyacağını vurguladı.
Diğer yandan, Cuma sabahı itibarıyla Şangay Bileşik Endeksi açılışta yüzde 3 değer kaybetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü

AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi

Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi

Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!

Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.