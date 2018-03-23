Çin’den Trump’ın kararına ilk misilleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına rekor gümrük vergisi getirme kararı almasının ardından, Çin de ABD’den yapılan ithalatta 3 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasının ardından Çin’den ilk karşı adım geldi. ABD Başkanı Trump, söz konusu yeni vergilerin 60 milyar dolar civarında olacağını belirtmişti. Çin Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Washington’un çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulamasının doğurduğu zararı telafi etmek için ABD’den yapılan ithalatta 3 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, söz konusu tarifelerin yedi kategori altında 128 çeşit ürünü kapsayacağı belirtildi. Bakanlık, meyve, kuruyemiş, şarap ve çekme boru gibi ürünlere yüzde 15’lik gümrük vergisi uygulanacağını, bunun da 977 milyon dolara tekabül ettiğini bildirdi. Diğer yandan, domuz eti ve geri dönüşümlü alüminyum ürünlerine de yüzde 25’lik vergi uygulanacağı açıklandı.

Çinli büyükelçi: “Savaşacağız, karşılık vereceğiz”

Washington’un Çin’in ABD’deki doğrudan yatırımlarını hedef alan kararı imzalamasının ardından ilk açıklama, Çin’in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai’den gelmişti. Büyükelçi Cui, “Bize ticaret savaşı dayatmak isteyen olursa, biz de savaşacağız” dedi. Çin’in yasal çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Çinli büyükelçi, “Kesinlikle savaşacağız. Karşılık vereceğiz. Eğer bizle sert oynamak istiyorlarsa biz de onlarla sert oynayacağız ve kimin daha uzun dayanacağını göreceğiz” diye konuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı: “ABD, ilişkileri tehlikeye atmamalı”

Çin Ticaret Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada da ABD’nin ilişkileri tehlikeye atmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ABD’nin kısıtlayıcı tedbirlerinin ‘çok kötü bir emsal oluşturduğunun’ altı çizildi. Bakanlık, ayrıca Çin’in gerekli önlemleri alarak meşru haklarını koruyacağını vurguladı.

Diğer yandan, Cuma sabahı itibarıyla Şangay Bileşik Endeksi açılışta yüzde 3 değer kaybetti.