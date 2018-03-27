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Cinderes'te el yapımı patlayıcı imha edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım patlayıcının imha edilmesine dair görüntüler TSK tarafından paylaşıldı

ANKARA (AA) - Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım patlayıcının imha edilmesine ilişkin görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından paylaşıldı.

Afrin'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye göre, Cinderes beldesinde basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Cinderes beldesi el yapımı patlayıcı

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